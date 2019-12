Blitz antidroga: pusher arrestato mentre confeziona 141 dosi di cocaina

Lo hanno beccato nel salotto della sua abitazione mentre confezionava 141 dosi di cocaina. L’operazione della polizia che ha portato al suo arresto parte un’attività di prevenzione e controllo finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti.

In manette è finito un egiziano di 22 anni, regolare e incensurato. E’ stato trovato attorno all’una di venerdì a Milano in un appartamento di via Mariotto Albertinelli, zona Segesta.

La polizia ha sequestrato complessivamente 600 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio, quattro cellulari e in 141 dosi di cocaina per un totale di 75 grammi di sostanza.