Meteo Natale a Milano BEL TEMPO prevalente, progressivo calo termico

Mercoledì 25: sereno, molto ventoso a tratti. Temperatura da 4°C a 12°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 5 Km/h, raffiche 60 Km/h. Zero Termico: circa 2100 metri.

Giovedì 26: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 2°C a 10°C. Pressione atmosferica media: 1025 hPa, in aumento. Vento: in media da Est 4 Km/h, raffiche 40 Km/h. Zero Termico: circa 1800 metri.

Venerdì 27: nuvoloso. Temperatura da 1°C a 9°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord-Est 2 Km/h. Zero Termico: circa 2000 metri.

Sabato 28: sereno. Temperatura da 1°C a 12°C. Pressione atmosferica media: 1024 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord-Est 4 Km/h, raffiche 19 Km/h. Zero Termico: circa 1900 metri.

Domenica 29: sereno. Temperatura da -2°C a 7°C. Pressione atmosferica media: 1033 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud/Sud-Est 3 Km/h, raffiche 13 Km/h. Zero Termico: circa 1100 metri.

Lunedì 30: poco nuvoloso. Temperatura da 2°C a 6°C. Pressione atmosferica media: 1032 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest 2 Km/h. Zero Termico: circa 1700 metri.

Martedì 31: foschia. Temperatura da 2°C a 6°C. Pressione atmosferica media: 1031 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 4 Km/h. Zero Termico: circa 2600 metri. (meteo giornale)