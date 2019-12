Il cartellone dei teatri di Milano per le feste: danza, acrobazie, risate e tanta magia

Per il divertimento dei più disparati tipi di pubblico Milano in queste feste offre spettacoli di vario genere, capaci di soddisfare tutta la famiglia. A partire, alla Fabbrica del Vapore e al Teatro Nazionale, dai due musical “Charlie e la Fabbrica di Cioccolato” di Federico Bellone (fino al 29 febbraio, spettacolo con brindisi di Capodanno, ore 21, ingresso 119-59 euro) e “Singin’ In The Rain” di Chiara Noschese tratto dal classico cinematografico (fino all’11 gennaio, spettacolo con brindisi, ore 21, ingresso 139/99 euro), fino a “Tilt”, creazione del Cirquedu Soleil al Teatro della Luna fino al 28 dicembre.

Come riporta “Leggo “Il trionfo atletico del corpo conquista il palco del Teatro Carcano dal 30 dicembre al 6 gennaio con “Eureka” dei Kataklò (San Silvestro ore 22, ingresso 100-75 euro) e solo la sera del 31 dicembre (ore 22, ingresso 77-33 euro) il Teatro degli Arcimboldi con i funamboli di “Steam”, messo in scena dai torinesi Sonics coreografati da Alessandro Pietrolini.

La danza trionfa con il tradizionale “Roberto Bolle & Friends” nel Gala atteso agli Arcimboldi dal 4 al 7 gennaio: con il fuoriclasse italiano ci saranno le étoile più celebri del balletto classico.

Spettacolarità assoluta per bambini e genitori è l’ormai tradizionale “Slava’sSnowshow” al Teatro Strehler: lo show russo con protagonista il clown Slava Polunin è in cartellone dal 27 dicembre al 12 gennaio (San Silvestro ore 16, ingresso 35-30 euro).

Imperdibile per tutta la famiglia il Festival della Magia ideato e condotto da Raul Cremona, in scena al Teatro Manzoni dal 2 al 6 gennaio (ore 20.45, ingresso 32-20 euro), con illusionisti da tutto il mondo, mentre la risata è assicurata con il “Teo Teocoli Show” al Teatro Nuovo: uno speciale di Capodanno (ore 22, ingresso 119-79 euro) nel quale il comico milanese si concederà qualche anteprima del suo nuovo show, atteso sempre al Nuovo a febbraio, dal titolo “Tutto Teo”.

La coppia Ale & Franz, invece, continua fino all’1 gennaio (San Silvestro doppio spettacolo ore 17.30, ingresso 55-30 euro, e ore 21.30, ingresso 115-60 euro con brindisi e panettone) protagonista di “Romeo & Giulietta. Nati sotto contraria stella”.