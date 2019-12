Sala giustifica le buche con il Clima!! Smetta di fare il piacione e faccia il Sindaco

Beppe Sala su Facebook si arrampica sui vetri per giustificare le strade colabrodo di Milano.

Tira in ballo che a Milano ci sono più turisti in auto. Ma come? Ci aveva raccontato che grazie ad Area B e Area C il traffico era diminuito.

Parla di clima, ma allora le strade del Nord Europa dovrebbero essere un gruviera…invece vada a controllare in Svizzera ! La verità è che con Sala Sindaco si sono stanziati meno fondi e si sono ridotti bruscamente i controlli solo 18 addetti divisi in turni per tutta Milano) sui lavori stradali effettuati. Da capitolato le buche più pericolose dovrebbero essere riparate in 90 minuti e tutte le altre in 48 ore. Ma dove è il controllo su questo? Sindaco, scenda da Marte. È 3 anni e mezzo che fa il Sindaco piacione anziché il Sindaco manager. Verifichi in prima persona i ritardi degli appalti e delle manutenzioni. Chi, se non Lei, continua a lasciare nelle mani dell’Assessore Granelli 2/3 delle decisioni e degli investimenti di Milano dopo ritardi e fallimenti su tutti i fronti? Almeno dia istruzioni agli uffici affinché rimborsino senza estenuanti meline le centinaia di anziani caduti per le insidie stradali e le migliaia di auto/motociclisti danneggiati dal manto stradale poco curato.