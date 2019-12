Da Sassoli parole ostili, ma anche parole inutili

Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha firmato il “Manifesto della comunicazione non ostile”, promosso dall’associazione triestina “Parole O_Stili”, che dal 2016 si batte per la responsabilizzare degli utenti della Rete contro la violenza delle parole. E’ una carta che elenca dieci principi di stile utili a migliorare il comportamento di chi sta in Rete e rappresenta un impegno di responsabilità condivisa.

Quali sono questi dieci punti?

1. Scrivere in Rete solo cose di cui si ha il coraggio di esprimere di persona.

2. Si è ciò che si comunica

3. Le parole danno forma al pensiero

4. Prima di parlare bisogna ascoltare

5. Le parole sono un ponte

6. Le parole hanno conseguenze

7. Condividere è una responsabilità

8. Le idee si possono discutere e le persone si devono rispettare

9. Gli insulti non sono argomenti

10. Anche il silenzio comunica

Siamo arrivati al punto in cui per sapere di che colore sia il cielo sereno occorre spiegarlo dicendo che è azzurro? Pare di si. In effetti le parole si sprecano, sia quelle verbalizzate che quelle scritte, ma il più delle volte potrebbero essere utilmente sostituite dal silenzio. Vale anche per me ? OK. Mi taccio.

Post Franco Puglia