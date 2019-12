Via della Pecetta: “Natale è” (Video)

Dicembre 2019 in via della Pecetta nel Municipio 8 un’emozione e un dramma sociale e umano si sommano al degrado e all’abbandono circostante. Nella dorata apparenza della Milano pluripremiata dal sole24ore per la qualità della vita, esistono anche angoli di città dove la vita è una tenda e un brodo cucinato tra le intemperie accanto al Ponte della Ghisolfa. Certi “Auguri di Buon Natale ” fatti col portafoglio pieno e nel caldo di una casa in centro città dimostrano tutta la loro “buona volontà “di aiutare il prossimo.

Sul finale i nostri Auguri a tutti Voi da parte dello staff City Report, noi non molliamo !

Condotto da Tullio Trapasso con le Riprese di Paolo Rusconi