Fotocamera anti rifiuti abusivi lo incastra mentre getta un divano dal secondo piano

Una scena che francamente non avremmo mai creduto di vedere nelle strade della nostra città: un divano che viene lanciato da un balcone del secondo piano direttamente in strada… Naturalmente poi non si contano i materassi, i frigoriferi e le lavatrici che vengono abbandonati al lato della strada o lungo i marciapiedi di periferia.

Per cercare di mettere un freno alla piaga delle discariche abusive, la polizia locale di Milano ha installato delle fototrappole che in cinque mesi hanno portato alla denuncia di 15 persone e a comminare 34 sanzioni amministratrive per scarico illecito di rifiuti. Complessivamente le multe ammontano a 74mila e 700 euro.