ATS di Viale Molise: incuria e degrado sono di casa

In viale Molise 64 è presente l’ufficio scelta e revoca dall’ASST Fatebenefratelli-Sacco che rientra nella UOS Continuità Assistenziale – Area Territoriale 1 di Milano. Da troppo tempo il portico della palazzina liberty che ospita gli uffici, di proprietà della SO.GE.M.I. (Società del Comune di Milano che gestisce tutti i mercati agroalimentari all’ingrosso della Città), viene utilizzato da diversi senza fissa dimora come luogo stanziale di pernotto e di bivacco. Abbiamo segnalato svariate volte il problema ai settori competenti e allertato il servizio per persone senza fissa dimora al fine di ripristinare decoro e dare a queste persone un’alternativa consona e dignitosa. Purtroppo, come continuiamo a constatare e dalle segnalazioni che riceviamo, non è stato risolto nulla.

È il caso di prendere seri provvedimenti, questa situazione è indegna per Milano!

