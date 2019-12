Regione Lombardia prima per aziende che investono in tecnologie verdi

Con 77.691 imprese, la Lombardia e al primo posto in Italia nella graduatoria regionale per numero assoluto di aziende che hanno investito, o investiranno entro la fine dell’anno, in tecnologie green. Lo evidenzia GreenItaly 2019, decimo rapporto della della Fondazione Symbola e di Unioncamere, che misura e pesa la forza della green economy nazionale. Lo studio, presentato stamattina presso la sede di Assolombarda, evidenzia anche, a livello provinciale, il ruolo di Milano che con le sue 21.547 imprese green è la provincia più virtuosa della Lombardia, davanti a Brescia con 10.201 imprese e Bergamo a quota 8.095. Seguono Monza e Brianza con 5.932 e Varese con 5.867.

Su scala nazionale Milano è al secondo posto in Italia nella graduatoria provinciale per numero di imprese green. Ma i primati della regione non si fermano qui: con 137.097 contratti stipulati a green jobs dalle imprese per il 2019, la Lombardia e al vertice anche della graduatoria regionale per numero di contratti stipulati o programmati entro l’anno. Un primato nazionale che vanta anche Milano, con le sue 74.062 mila attivazioni di contratti a green jobs previste a livello provinciale, il 14,2% del totale nazionale.

Le aziende di questa GreenItaly hanno un dinamismo sui mercati esteri nettamente superiore al resto del sistema produttivo italiano: con specifico riferimento alle imprese manifatturiere (5.499 addetti), il 51% delle eco-investitrici ha segnalato un aumento dellfexport nel 2018, contro il piu ridotto 38% di quelle che non hanno investito. Queste imprese innovano piu delle altre: il 79% ha sviluppato attivita di innovazione, contro il 61% delle non investitrici. Innovazione che guarda anche a Impresa 4.0: mentre tra le imprese eco-investitrici il 36% ha gia adottato o sta portando avanti progetti per attivare misure legate al programma Impresa 4.0. (askanews)