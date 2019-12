“Sogni Verdi e Acque Nere” (Video)

Questa settimana lo staff di #CityReport vi conduce in via Rizzoli nel #Municipio3 di #Milano dove abbiamo svolto un lungo sopralluogo di oltre 14000 passi 🚶 Iniziamo il monitoraggio dalle sponde del fiume Lambro, una vasta area (fuori controllo) dove accade di tutto ! Come vedrete nel filmat , l’abbandono di rifiuti di ogni genere (gettati anche in acqua) e gli accampamenti abusivi sulle sponde non sono per nulla saltuari ed occasionali. Ma proseguendo il cammino, non meglio è la situazione dei c.d “Orti ” al civico 48. Qui tra la strada e la zona di nessuno non vi è nessuna separazione, e tra reti tagliate e cancelli inspiegabilmente aperti, oltre agli immancabili rifiuti troviamo persino pezzi di auto e un materasso 😱 Continuando in questo #percorsoverde un dedalo di stradine ci porta dove lo #spaccio e il #malaffare trovano #nascondiglio , cioè nelle #caseabusive ricavate in questi terreni dove addirittura c’è persino una #discoteca 😭 Ringraziamo per la partecipazione e l’impegno il consigliere del #municipio3 Marco Cagnolati di #ForzaItalia.

#TullioTrapasso

#CityReport

Condotto da Tullio Trapasso con le Riprese di Paolo Rusconi

