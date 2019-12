RACCONTI DI ZAFFERANO con Maria Pilar Pérez Aspa | al Teatro Manzoni

Teatro Manzoni – rassegna EXTRA

15 dicembre – secondo di 4 appuntamenti (successivi 9 febbraio e 1 marzo 2020) ore 20,00

ovvero

“Il rito della sopravvivenza non si celebra da soli”

CENA-SPETTACOLO A BASE DI PAELLA

«Mangiamo e parliamo con lo stesso organo. Cibo e parole convivono nella nostra bocca e si nutrono a vicenda. Per questo l’atto di mangiare rappresenta uno degli aspetti più culturali nell’uomo. Ho raccolto pagine memorabili di Cervantes, Proust, Vicent, Montanari, Scarpellini, Montalbàn, Fernando de Rojas: pagine che parlano di cibo, di fame, di nutrimento, di ritualità… le ho messe assieme a tante ricette e le ho sparpagliate sulla tavola da pranzo. Così è nata questa letteratura ai fornelli, una sorta di fumetto a parole sulla storia dell’alimentazione: due pentole, un tavolo lungo, dei commensali, testi e riflessioni sull’atto di mangiare. Si cucina, si racconta, si mangia. Perché col cibo non si gioca, ma ci si può divertire».

Maria Pilar Pérez Aspa

Durante lo spettacolo l’attrice cucina per tutti una paella di carne, secondo la ricetta dell’epoca Cervantina. Verrà inoltre offerta una degustazione vini realizzata in collaborazione con AIS Associazione Italiana Sommelier Lombardia. In occasione del secondo appuntamento l’azienda Lis Neris presenterà Cabernet Sauvignon 2015.

BIGLIETTI Posto unico non numerato nel foyer del Teatro € 35,00

Info: Tel. 02 7636901 Fax 02 76005471