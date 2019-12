“Intorno al Degrado” (Video)

Una nuova ed attesa riqualificazione le ex Poste Italiane di Piazza Lugano Milano sono una buona notizia, purtroppo allontanandosi di pochi metri nei sottopassi del Cavalcavia Bacula, la situazione è di tutt’altro tenore. Questo sottopasso nel Municipio 9 non è ne utilizzabile ne frequentabile dai cittadini onesti , in quanto i rom ne stanno attrezzando un dormitorio che sorvegliano e chiudono con i propri lucchetti Non meglio si presenta poi l’area tra la Via Colico il cavalcavia e la ferrovia, dove è presente ogni tipo di rifiuto, tra cui diversi cambiamonete da videopoker scardinati e privati dei soldi Nel gabbiotto della sorveglianza ( esiste ancora ??? ) al centro dell’ area poi troviamo diverso cibo abbandonato delle flebo e una piccola bara, il fetore da sostanze organiche è indescrivibile. Un’altra occasione ( purtroppo ) persa per la zona a quanto pare….

Sopralluoghi e considerazioni con Diamond Frank e le immagini di Paolo Rusconi.

TullioTrapasso

CityReport