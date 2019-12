Presidio al cantiere di Via Bassini contro taglio alberi: lettera a Sala, Maran e Rettore

Il comitato “Salviamo gli alberi del campus di via Bassini”, per tutta la giornata di ieri ha presidiato la zona del cantiere per impedire l’abbattimento degli alberi, che lasceranno posto al nuovo dipartimento di Chimica del Politecnico, assicurando che torneranno anche oggi. Uno dei partecipanti al presidio ha raccontato “Alle 8 sono partiti i lavori, abbiamo spiegato agli operai che non saremmo andati via fin quando il Rettore Resta non fosse sceso a parlare con noi. Resta ci ha comunicato che sarebbe stato disponibile a parlare ma che non avrebbe comunque bloccato i lavori. Hanno tagliato un grande albero, un Giuda, e due pini”.

La questione verrà anche portata in Comune in commissione Ambiente e, come riferisce il giovane che partecipa al presidio, “il rettore Resta ha accettato di prenderne parte, così ci è stato riferito, ma al momento il Rettore non sembra intenzionato a sospendere i lavori in attesa della commissione e questo ci sembra una presa in giro. Domani (oggi ndr) torneremo all’interno del cantiere per impedire che vadano avanti”.

Ieri mattina il comitato ha anche inviato al sindaco Beppe Sala, all’assessore Maran e al Rettore del Politecnico Ferruccio Resta, una lettera con prima firmataria la docente Ariana Azzellino “per ricevere chiarimenti in merito alle operazioni previste in via Bassini”. “Secondo noi nelle procedure adoperate”, ha precisato la docente, “è stato violato il regolamento di Uso e Tutela del Verde Pubblico e Privato del Comune, per questo valuteremo se ci sono gli estremi per un ricorso”.