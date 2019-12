Arriva il “Salva Macao”. Esposto contro il Sindaco se fanno partecipare Macao a un bando

Con la scusa del bando europeo reinventing Cities Maran lancia un “Salva Macao”.

Milano parteciperà con 7 siti al bando: Piazza Loreto, Lambrate, Monti Sabini, Bovisa, Ex Macello, Crescenzago e Palazzine liberty di Viale Molise.

Bene. Siamo favorevoli alla rigenerazione della città quando avviene attraverso concorsi architettonici, privati e fondi UE.

Poi però Maran afferma che anche Macao potrà partecipare al bando per le palazzine liberty.

Ecco apparire il condono Salva Macao.

Non è possibile che Macao o suoi esponenti si associno in cordata con altri operatori privati per gestire la palazzina che occupano illegalmente da 7 anni.

L’atteggiamento del Comune che afferma di non poter quantificare i danni fatti al Comune e che non ha mai pubblicamente chiesto al Questore lo sgombero dell’immobile è indegno.

Cosi come è grave la complicità di Sala e della Giunta con un gruppo di delinquenti che praticano evasione fiscale, esercizio abusivo di attività commerciali, di spettacolo e di spaccio di stupefacenti. Conoscendo quanto i ragazzi di Macao stiano a cuore alla Giunta già immaginiamo che i gruppi immobiliari faranno a gara per avere come partners Macao pur di aggiudicarsi volumetrie e finanziamenti.

Agiremo in tutte le sedi affinché chi ha occupato abusivamente le palazzine non se le possa aggiudicare tramite bando. Il principio è semplice. Già oggi il Comune esclude le aziende che hanno violato la legge e gli occupanti abusivi non possono partecipare al bando per le case popolari. Quindi Macao va escluso o saremo di fronte al più grande caso di “traffico di influenze” registrato in città.