MESsa così, il governo non dura

Oggi è uscito un interessante studio dell’OCSE-Pisa sulle competenze degli studenti Italiani. In particolare in termini di lettura. E si è scoperto che solo uno su venti, a 15 anni, sa distinguere tra fatti ed opinioni in un testo scritto. Crescendo le cose non migliorano, se si usa ad esempio la discussione sul Meccanismo Europeo di Stabilità.

Ed il dibattito parlamentare di ieri ne è una prova. I fatti, a quanto ne sappiamo: la modifica al MES l’abbiamo chiesta noi, per controbilanciare l’unione bancaria, che avvantaggia i Tedeschi e le loro banche. Ce l’hanno concessa. L’accordo si è chiuso. La firma è una mera formalità. Ma nessuno l’ha ancora espletata.

Solo che, adesso, riaprire il discorso non è possibile. E se non firmiamo, l’unione bancaria si farà comunque, mentre il MES rimarrà come prima. Evviva. Questo semplice nodo di fatti ha creato un cortocircuito, anche mentale, in Parlamento. Vi lascio immaginare cosa sia successo fuori. I due partiti che si sono fronteggiati sono: 1. Maledetti, ci hanno fregato la sovranità. Ora daremo soldi senza riceverli indietro in caso ci servissero e 2. Eh, ormai è tutto chiuso, non ci resta che firmare. Non uno che abbia fatto l’unico ragionamento sensato.

Ovvero dire che no, non è chiuso nulla. Ma che un paese serio, cose del genere, non le fa trattare a gruppi di disadattati in cui uno chiede alla propria bella di sposarlo prima di discutere di terremotati, un altro assicura che sarà breve e circonciso e un terzo dei presenti prima di essere eletto aveva reddito quasi zero.

Quindi, per quanto ci consta, possiamo pure non firmare. Possiamo mandare tutto all’aria, se così ci comoda. Basta che poi siamo sovranisti fino in fondo: pagando le conseguenze della nostra idiozia. Affrontiamo qui il punto dirimente: se Conte, uno, due o x, ha sbagliato la trattativa (non ci ha svenduti, non valiamo così tanto) cosa dovremmo fare? Far saltare tutto perché gli errori della nostra classe dirigente li paghi la Merkel? E questo credete che ci porterà qualche vantaggio? Io penso di no. Certo, nell’immediato forse risparmi qualche miliardo. Ma a lungo andare i tuoi partner faranno di tutto perché rientri di quei soldi, con gli interessi.

E poi l’apoteosi. Lo stesso partito che ha sostenuto per anni che il debito della nazione è garantito da un amplissimo sistema di risparmio privato, si è alzato scandalizzato ad urlare contro quelli che, in caso di default, potevano chiederci di escutere la garanzia. Un partito di mattacchioni in tema economico. A cui vogliamo bene, sia chiaro. Ma che andrebbero tenuti a distanza di sicurezza dai conti dei cittadini, perché appare evidente che questi non abbiano ben chiaro le conseguenze delle proprie teorie. O idee. Perché, vedete, le idee hanno conseguenze. Checché Borghi possa pensarne.