Rave party a pagamento alla Statale: la sinistra copre gli abusi

Circa un mese fa in occasione della festa di Halloween 2 collettivi universitari organizzarono un rave party dentro l’Università Statale in Via Festa del Perdono.

Il Rettore Franzini provò a impedire i preparativi della festa non autorizzata con alcuni suoi dipendenti ma non riuscì a bloccare l’afflusso di un migliaio di persone a pagamento. Il giorno dopo pubblicò sul sito internet le foto delle condizioni disastrose in cui erano state lasciati i locali di Festa del Perdono che risale al 1400 ed è soggetto a tutela.

Il Prof Elio Franzini chiese la solidarietà di tutte le istituzioni chiedendo soprattutto a quelle preposte all’ordine pubblico di intervenire prima che questi abusi accadano.

Ci è sembrato un atteggiamento responsabile e abbiamo presentato in Comune e al Municipio 1 con Federico Benassati, una mozione di solidarietà e condanna.

Ieri però il PD ha voluto modificare la mozione perché oltre alla solidarietà al Rettore della Statale, invitava il Sindaco a portare l’ occupazione dell’Università al Comitato per l’Ordine Pubblico in Prefettura.

Si noti che non vogliamo impedire un assemblea politica ma una festa illegale e a fini di lucro con fiumi di alcol e musica. In analoghe situazioni uno studente è morto a Roma.

Il PD voleva dare solidarietà al Rettore ma pretendeva di non condannare la sopraffazione dei collettivi universitari che hanno usato Via Festa del Perdono per festeggiare Halloween esigendo una tariffa di 3 euro.

L’appello di Franzini a tutte le istituzioni affinché gli abusi vengano impediti da interventi preventivi delle Forze dell’Ordine è caduto nel nulla.

Purtroppo a Milano il PD deve sempre farsi carico di difendere l’illegalità per ragioni di coalizione. Che tristezza usare le bandiere della politica per coprire i traffici di organizzatori di eventi abusivi ed evasori fiscali.