Intervento dal palco di una leader delle Sardine, Joy, all’incontro in piazza di Parma ( testuale )

“Ringrazio chi ha deciso di essere partecipi a questa vita che è il nostro futuro, che hanno deciso di essere partecipi e interessati e si sono messi a studiare e leggere, si sono messi a essere partecipi a questa politica una politica con la P maiuscola perché è importante che chiunque sappia quello che lo aspetta nel futuro, è importante che gli studenti si informino ed è importante questa cosa questa politica che ci porterà in futuro speriamo migliore (Brava! Brava!). Vorrei ringraziare anche gli adulti i non più giovani se si si può dire che hanno deciso di scendere in piazza qui con noi partecipi portando la loro esperienza come una cosa importante e positiva per il nostro futuro. (Brava!) L’obiettivo delle sardine che si oppongono alla violenza e alla normalizzazione dell’odio è quello di chiamare e spronare i nostri politici a muoversi per un movimento diverso a cambiare perché siamo stanchi di tutto questo siamo stanchi di queste cose che vengono… vengono che si parla di queste cose come fossero normali ma non è normale tutto quello che sta succedendo E ce ne siamo accorti siamo tantissimi e vi ringrazio ancora (Brava! Brava!) sicuramente non sarà facile sicuramente questo cambiamento avverrà non in due giorni ma siamo una testimonianza siamo stufi… questa cosa ci vorrà del tempo ma siamo già tantissimi e speriamo e parliamo perché queste persone… noi aumenteremo e basta e speriamo che comunque ci sia un continuo E questa cosa non vada a scemare perché tutti noi siamo importanti ed è importante che tutti noi esprimiamo il nostro pensiero e per tutti noi che siamo tantissimi perché siamo importanti noi voi ed è importante che tutti noi esprimano il nostro pensiero non dobbiamo stare zitti. (Brava! Brava!)”

La folla applaude e intona “Bella ciao”.

