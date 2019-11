Il Circolo in Fabbrica in visia alla Fratelli Fantini di Novara

Giovedì 28 novembre, nell’ambito delle iniziative de “Il Circolo in Fabbrica”, il Circolo delle Imprese ha organizzato una visita aziendale presso la Fratelli Fantini Spa a Pella, provincia di Novara.

Nel corso della visita a un’eccellenza italiana nella produzione di rubinetterie di design si è avuta la possibilità di ascoltare il racconto dell’azienda da parte del Direttore Commerciale, Giorgio Corbetta.

L’azienda, oltre a rappresentare al meglio l’eccellenza tipica dell’impresa “made in Italy”, ha anche contribuito a portate acqua pulita in un villaggio del Burundi, Masango, costruendo un acquedotto nell’ambito del progetto umanitario internazionale “100 Fontane: Fantini for Africa”.

Nel corso dell’evento è intervenuto anche l’eurodeputato, onorevole Massimilano Salini. “L’Italia è la seconda manifattura d’Europa, prima per qualità ed eccellenza delle produzioni – dichiara l’eurodeputato – Merito di questo primato sono il genio e la creatività dei nostri imprenditori, che ogni giorno accettano la sfida di rischiare e innovare, continuando a generare occupazione e valore senza arretrare di fronte all’attuale, difficile, congiuntura economica. Gli incontri del Circolo delle imprese sono importanti momenti di confronto, un’occasione concreta per fare il punto sulle istanze dei territori e sui nodi da sciogliere nella politica economica del nostro Paese. In quanto membro delle Commissioni Industria e Commercio internazionale del Parlamento Europeo, mi confronto ogni giorno con dossier legislativi molto delicati, in relazione all’attuale fase di instabilità internazionale, alle nuove guerre commerciali e al problema della concorrenza sleale sul mercato globale, in particolare dal gigante cinese. La priorità è difendere senza incertezze le nostre imprese che tengono alto il nome dell’Italia in Europa e nel mondo, lavorando affinché le istituzioni Ue agiscano senza incertezze, presidiando con efficacia il settore industriale e manifatturiero, dal quale dipende la tenuta del sistema socio-economico dell’intero continente.

Fratelli Fantini SpA è uno dei casi classici su cui si è costruita la fortuna imprenditoriale del nostro Paese: una famiglia che mette le proprie forze, le proprie risorse, al servizio della qualità.

Anche nel comparto delle rubinetterie, tipico di questa zona del novarese, la minaccia oggi è costituita dai prezzi della produzione in Cina, con molte aziende che cedono alle sirene della delocalizzazione e che subiscono i prezzi dettati da una concorrenza sleale. La politica in Italia deve reagire, partendo dalla certezza che senza le piccole e medie imprese il Paese non ha futuro: l’80% dei posti di lavoro in Europa è nelle PMI. Un paese che deve recuperare 23 miliardi per la manovra e decide di recuperarli tassando ulteriormente le imprese non è un paese che le sostiene.

Novara è strategica perché è il punto dove si incroceranno TAV e corridoio Genova – Rotterdam; quindi il Piemonte è e sarà ancora di più in futuro il retro porto di Genova. Qui è il punto dove deve nascere la porta d’Europa dal Mediterraneo, a maggior ragione dopo l’allargamento del Canale di Suez”.

IL CIRCOLO DELLE IMPRESE:

Il Circolo delle Imprese nasce nel 2015 dall’idea di un gruppo di amici determinato a creare un luogo gratuito in cui sostenere l’imprenditore e renderlo protagonista, dove le sue peculiarità – genialità, coraggio, creatività e senso del sacrificio – siano stimate valorizzate e messe a tema come motore per far ripartire il paese in una nuova cultura d’impresa.

FRATELLI FANTINI SPA:

Fantini è una tipica fabbrica del design italiano, impresa familiare fondata nel 1947 dai fratelli Giovanni ed Ersilio Fantini. L’azienda ha sede a Pella, sulle rive del Lago d’Orta. Una sorta di “genius loci” dove la presenza costante dell’acqua e l’atmosfera serena sono le premesse ideali per lavorare e creare. Il tema dell’acqua, così presente nella vita quotidiana dell’azienda, è infatti il fil rouge della sua storia.