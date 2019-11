Scuole, Lega:”A scuola infanzia in via Adriano gravi problemi di infiltrazioni dal tetto. Attenzione su scuole è scarsissima”

Abbiamo effettuato un sopralluogo nella scuola dell’infanzia in Via Adriano 20 – commentano Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega a Milano e Samuele Piscina, presidente del Municipio 2 – per verificare, di persona, i danni che ci sono stati a causa del maltempo di queste settimane. In un edificio comunque non particolarmente vecchio abbiamo potuto constatare gravi problemi di infiltrazioni al soffitto, con dei pannelli che sono addirittura caduti a terra. In alcune aree della struttura abbiamo visto persino dei secchi usati per contenere l’acqua che cadeva dall’alto. I problemi più gravi sono al tetto della struttura che evidentemente ha bisogno, da anni, di serie e importanti manutenzioni. Purtroppo la situazione delle scuole del Municipio 2 e in generale di Milano è drammatica, con problemi generalizzati e simili che si aggravano durante le giornate di pioggia.

I fondi destinati ai Municipi per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, finanziati nel 2019 per opere che partiranno nel 2020 sono scesi dai 19,5 dell’anno prima a 13. In centro passano ad esempio da 1,8 a 1,2 milioni, nella zona 2 da 2,3 a 2 milioni a 1,6 milioni. Nella zona del Municipio 2 sarebbero necessari interventi per 29.5 milioni e invece i fondi a disposizione sono solo 13 per tutta la città. Si spendono soldi per iniziative francamente discutibili come le piazze colorate per l’urbanistica tattica o piste ciclabili inutili, invece di concentrarsi sulle priorità. Risulta evidente che la manutenzione ordinaria, soprattutto ora che è passata a MM, subisce evidenti rallentamenti e soffre di capacità finanziarie scarse. I dirigenti lamentano tempi di intervento non adeguati e i genitori vogliono un’attenzione seria ai problemi delle strutture scolastiche. In ogni scuola vediamo spesso problemi di infiltrazioni e bagni o rubinetti rotti. Chiediamo che la sicurezza nelle scuole sia veramente una priorità, ce lo chiedono i cittadini milanesi.