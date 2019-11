“Vivere all’inferno” Municipio 8, case MM via B. Della Torre (video)

Nei palazzi di MMcase a Milano in Via B. Della Torre, nel Municipio 8, NON serve la sfera di cristallo per accorgersi che dal degrado e dall’incuria si può arrivare ad un livello ancora più basso…

Tragedie e morti sfiorate, ma c’è chi aveva avvisato per tempo (inascoltato).

Ed il post dramma, NON è gestito di certo meglio dell’evento nefasto !

Condotto da Tullio Trapasso con le Riprese di Paolo Rusconi.