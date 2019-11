Lega del filo d’oro: dal 21 al 24 novembre al Focus Live di Milano

Per raccontare le sfide quotidiane di chi vive nel buio e nel silenzio

Dal 21 al 24 novembre 2019, nell’ambito del Focus Live 2019, in qualità di Charity Partner la Lega del Filo d’Oro sarà al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano per far conoscere – attraverso esperienze interattive, incontri face to face, dibattiti e speaker corner con esperti e testimonianze – la realtà delle persone sordocieche assistite dall’Associazione. Tanti gli appuntamenti in programma: in particolare, tutti e quattro i giorni alle ore 9:30, sarà possibile prendere parte all’esperienza virtuale “Prova a muoverti senza vedere e senza sentire” che, attraverso l’utilizzo di un visore VR, permetterà di immergersi nella giornata tipo di una persona sordocieca. Mentre il 24 novembre, alle ore 15:00, la Lega del Filo d’Oro sarà protagonista dello speaker corner dedicato al tema “Dieci anni per andare in pari” che, grazie al contributo di Francesco Mercurio, Presidente del Comitato delle Persone Sordocieche della “Lega” e alla testimonianza di Daniele Orlandini, membro del Comitato dei Familiari dell’Associazione, indagherà il ruolo delle persone con disabilità all’interno della società e come questa risponderà alle loro istanze, attraverso un’analisi retrospettiva di quanto è stato fatto negli ultimi dieci anni e le prospettive per il prossimo decennio. Per interviste, mi piacerebbe proporre una testimonianza molto bella, quella di Francesco Mercurio, un giovane uomo di 36 anni che è nato cieco e poi a 11 anni è diventato anche sordo. La sua storia è un esempio di caparbietà e determinazione, perché è riuscito a laurearsi in Giurisprudenza e oggi è un avvocato che si batte per i diritti delle persone sordocieche. Francesco ha un impianto cocleare che gli permette di sentire e di esprimersi perfettamente.