“Prima Diffusa”: eventi, ma soprattutto “Tosca” dalla Scala in tutta la città per tutti

Dal 30 novembre al 12 dicembre 2019 oltre cinquanta eventi gratuiti in tutta la città porteranno la Tosca di Giacomo Puccini in vie e piazze, teatri e persino carceri. Con Prima Diffusa, presenti in città proiezioni, concerti, performance, mostre e installazioni, incontri e conferenze dedicati all’opera inaugurale della stagione del Teatro alla Scala. Tutte le proiezioni, i concerti e le performance sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti, salvo dove diversamente indicato.

TEATRO ALLA SCALA

Il Direttore Musicale Riccardo Chailly inaugura la Stagione 2019/2020 del Teatro alla Scala con Tosca di Giacomo Puccini, uno dei capolavori più conosciuti e amati del repertorio che va in scena per la prima volta per un 7 dicembre. L’Opera eseguita in edizione critica è parte del progetto di rivisitazione dei principali titoli pucciniani alla luce delle ricerche musicologiche più aggiornate promosso dal M° Chailly. L’allestimento è di Davide Livermore, che ha già firmato con successo Attila per l’Inaugurazione 2018/2019, e grande protagonista sarà ancora una volta Anna Netrebko, insieme a Francesco Meli e Luca Salsi. Tosca, andata in scena per la prima volta nel 1900, segna una svolta nella storia del melodramma italiano dopo Verdi prefigurando soluzioni quasi cinematografiche. Durata spettacolo: 2 ore e 25 minuti incluso intervallo Coro e Orchestra del Teatro alla Scala

La Prima della Scala viene proiettata gratuitamente in diretta in numerosi luoghi a Milano (in alcuni è necessaria la prenotazione), a partire dall’Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele II, per unire tutti in città, appassionati e non. Qui sotto trovi l’elenco completo dei luoghi dove seguire le proiezioni.

In alcuni luoghi segnalati, l’evento sarà preceduto dalla Guida all’Ascolto dell’opera stessa a cura dell’Accademia della Scala

MUNICIPIO 1

Ottagono – Galleria Vittorio Emanuele II

a cura della Fondazione Teatro alla Scala

Teatro Dal Verme

Via San Giovanni sul Muro, 2

dalverme.org

ingresso gratuito previo ritiro dei biglietti in distribuzione presso la biglietteria del Teatro dal 2 dicembre

Conservatorio di Milano, sala Verdi

Via Conservatorio, 12

consmilano.it

Casa degli Artisti

Via Tommaso da Cazzaniga, 89/A

info@casadegliartisti.org

GUIDA ALL’ASCOLTO – ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA

Dalle 16.30 alle 17.30

Casa Emergency

Via Santa Croce, 19

eventi.emergency.it

– prenotazione obbligatoria –

MUBA Museo dei Bambini

Rotonda della Besana – Via E. Besana, 12

info@muba.it – muba.it

– prenotazione obbligatoria –

Casa Circondariale di Milano San Vittore

ingresso riservato agli ospiti

MUNICIPIO 2

Auditorium Gaber

Palazzo Pirelli – Consiglio Regionale della Lombardia

Piazza Duca d’Aosta, 3

consiglio.regione.lombardia.it

– prenotazione obbligatoria –

Villa Pallavicini

Via Privata A. Meucci, 3

info@villapallavicini.org – villapallavicini.org

HeraclesGymnasium

Via Padova, 21

heracles-symposium.it

GUIDA ALL’ASCOLTO – ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA

Dalle 16.30 alle 17.30

Sala Alma Rosé – Artepassante

Piazza San Gioachimo

mezzanino del Passante Ferroviario Repubblica

info@almarose.it – almarose.it

– prenotazione obbligatoria –

MUNICIPIO 3

Liceo Virgilio

Piazza Ascoli, 2

gis.ascoli@liceovirgiliomilano.it

liceovirgiliomilano.edu.it

Spazio Tadini

Via N. Jommelli, 24

museospaziotadini@gmail.com

spaziotadini.com

MUNICIPIO 4

Teatro Il Cielo Sotto Milano – Artepassante

Stazione Ferroviaria del Passante Porta Vittoria

Viale Molise

organizzazione@ladualband.com

ladualband.com

Cascina Casottello

Via Fabio Massimo, 19

sunugal.it

GUIDA ALL’ASCOLTO – ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA

Dalle 16.30 alle 17.30

Cine Teatro Delfino

Piazza P. Carnelli

info@cinemateatrodelfino.it

cinemateatrodelfino.it

– prenotazione obbligatoria –

Mercato Comunale Ferrara – Made in Corvetto

Piazzale Ferrara, 2

madeincorvetto.it

WOW Spazio Fumetto

Viale Campania, 12

info@museowow.it

museowow.it

MUNICIPIO 5

Casa Chiaravalle

Via Sant’Arialdo, 69

Casa dell’Accoglienza ‘Enzo Jannacci’

Viale Ortles, 69

PSS.festacasajannacci@comune.milano.it

comune.milano.it

– prenotazione obbligatoria –

Centro Asteria

Viale Giovanni Da Cermenate, 2

cultura@centroasteria.it

centroasteria.it

Comunità Oklahoma

Via C. Baroni, 228

comunicazione@oklahoma.it

oklahoma.it

GUIDA ALL’ASCOLTO – ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA

Dalle 16.30 alle 17.30

MAMU Magazzino Musica

Via F. Soave, 3

mamu@magazzinomusica.it

magazzinomusica.it

Pacta Dei Teatri – Salone Via Dini

Via U. Dini, 7

biglietteria@pacta.org – pacta.org

GUIDA ALL’ASCOLTO – ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA

Dalle 16.30 alle 17.30

MUNICIPIO 6

Teatro Edi/Barrio’s

Piazza Donne Partigiane

info@barrios.it – barrios.it

MUDEC – Museo delle Culture

Via Tortona, 56

mudec.it

GUIDA ALL’ASCOLTO – ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA

Dalle 16.00 alle 17.30

Teatro Puntozero Beccaria

c/o Istituto Penale per i minorenni Cesare Beccaria

Via Calchi Taeggi, 20

info@puntozeroteatro.org – puntozeroteatro.org

– prenotazione obbligatoria –

MUNICIPIO 7

Auditorium Luigi Porta – Pio Albergo Trivulzio

Via A.T. Trivulzio, 15

info@amicideltrivulzio.it

amicideltrivulzio.it

Spazio Teatro 89

Via Fratelli Zoia, 89

info@spazioteatro89.org

spazioteatro89.org

Spiazza – Biblioteca Sociale e Caffè

Via G. B. Rasario, 10/C

spiazza@arimo.org

GUIDA ALL’ASCOLTO – ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA

Dalle 16.30 alle 17.30

MUNICIPIO 8

Casa Vidas

Auditorium Alberto Malliani

Via U. Ojetti, 66

segreteria.eventi@vidas.it

– prenotazione obbligatoria –

GUIDA ALL’ASCOLTO – ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA

Dalle 16.30 alle 17.30

Centro Post Acute di via Mambretti

Fondazione Progetto Arca onlus

Via A. Mambretti, 33

MUNICIPIO 9

MIC Museo Interattivo del Cinema

Viale F. Testi, 121

cinetecamilano.it

Nuovo Armenia

Via Livigno, 9

nuovoarmenia.it

Teatro della Cooperativa

Via Privata Hermada, 8

info@teatrodellacooperativa.it

teatrodellacooperativa.it

GUIDA ALL’ASCOLTO – ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA

Dalle 16.30 alle 17.30

Ospedale Niguarda

Sala Medicinema

Piazza dell’Ospedale Maggiore, 3

Pad. Nord A. piano – 1

FUORI CITTÀ

La porta di Milano

Aeroporto di Malpensa – Terminal 1

Ferno – Varese

milanomalpensa-airport.com

Mumac Museo della macchina per Caffè di Gruppo Cimbali

Via P. Neruda, 2 – Binasco

Navetta gratuita da Porta Genova alle 16.30

– prenotazione obbligatoria –