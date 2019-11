Regione, Carzieri: approvato il programma di qualificazione e ammodernamento rete distribuzione carburanti”

Il Consiglio regionale ha approvato oggi il nuovo programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti. Un aggiornamento reso necessario in relazione ai grandi mutamenti avvenuti n ell’ultimo decennio sulla rete distributiva dei carburanti nonché sul parco veicolare a livello europeo, nazionale e lombardo. “La razionalizzazione della rete e l’eliminazione degli impianti “meno efficienti” per salvaguardare l’ambiente e prevenire l’inquinamento, innanzitutto atmosferico, anche attraverso l’adozione di misure per la diffusione di carburanti a basso impatto ambientale è un tema al centro della programmazione regionale lombarda” commenta CLAUDIA CARZERI (Fi), consigliere regionale relatrice dell’iniziativa. Necessaria per il territorio lombardo una rete distributiva di carburanti più capillare rispetto a quella delle altre regioni italiane. Nel 2018 il grado di capillarità̀ in Lombardia si attestava sugli 8,6 Kmq; valore, in ambito nazionale, inferiore solo a quelli di Campania (10,9 Kmq/imp.) e Lazio (10,5 Kmq/imp.). Introdotti inoltre alcuni aspetti rispetto al precedente programma del 2009 che possono influenzare lo sviluppo attuale e futuro della rete di distribuzione carburanti in Lombardia. Per quanto riguarda la rete del metano, ad esempio, è necessario considerare il ruolo che stanno assumendo gli impianti che erogano GNL/GNC oltre al tema del biometano ricavato da impianti di depurazione.

Fra gli impianti della rete si segnala l’esperienza sperimentale dell’impianto sito nel comune di Manerbio (BS) che, oltre ad erogare metano (GNL) per autotrazione, permette di prelevare metano gassoso dalla rete ed erogarlo in forma liquida direttamente agli utenti finali. Si tratta del primo impianto in Europa con queste caratteristiche e rappresenta un elemento di innovazione di sicuro interesse nel contesto delle riflessioni di scenario legate alla programmazione regionale. “Un programma approvato all’unanimità in commissione” – prosegue Carzeri – “che evidenzia quanto il lavoro intrapreso sia sulla strada giusta, per consolidare gli standard di qualità raggiunti in questi anni dalla rete distributiva Lombarda, andando a completare la rete dei carburanti a basso impatto ambientale. Voglio infine rivolgere un ringraziamento particolare all’assessore Mattinzoli – conclude Carzeri – per l’impegno profuso nell’iter che ha portato all’approvazione di questo importante programma.”