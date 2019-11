Brocantage a Novegro Dal 15 Al 17 Novembre 2019

Un week-end all’insegna del collezionismo di antiquariato e delle sue preziosità quello che si prepara per venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 novembre p.v. al Parco Esposizioni Novegro.

Più di duecento espositori aspettano i milanesi, e non solo, per il loro tradizionale tour attraverso i banchi e gli stand pieni di una miriade di pezzi che vanno dai mobili agli argenti, dalle ceramiche ai dipinti, dai gioielli d’antan ai tappeti di tutte le fogge e dimensioni ma con pedigree di assoluta autenticità.

Questo è il Brocantage oggi più famigliarmente chiamato Broc che ogni volta presenta occasioni di approfondimento su questo o quell’argomento riguardante gli arredi e gli stili artistici del passato.

Pezzi forti dell’edizione di novembre sono ben tre rassegne rispettivamente organizzate da Camelia Collezioni, da Decio Martinisi e da Liliana Gentili Camerini.

La prima ha per tema il rococò negli abiti simbolo della prima metà del ‘700: una serie di vesti di assoluta raffinatezza con le caratteristiche pieghe ampie sul dorso che si appoggiano al “panier”, la gabbia che allarga la gonna sui fianchi fino a dimensioni esagerate. Esemplari che vagheggiano un femminilità del tempo antico che ancora rivive nel contagioso folklore dei carnevali veneziani.

La seconda è un omaggio ad oggetti di culto collezionistico che sarebbe riduttivo derubricare a semplici figurine. Stiamo parlando delle Liebig, quelle piccole raffigurazioni cartacee di volta in volta dedicate al mondo naturale, alla storia, all’arte, alla scienza o alla religione, al teatro e così via che hanno assunto nel tempo un indiscutibile valore educativo e divulgativo della cultura dell’epoca.

La terza è una mostra di assoluta originalità, intitolata “Aluminium Thought”, dedicata alle forme, idee e utilizzi dell’alluminio nel mondo dell’arte. Vi si possono ammirare esemplari in questo metallo che a metà dell’800 veniva considerato alla pari e forse più costoso dell’oro e dell’argento. Non solo artigiani ma anche valenti artisti vi si sono cimentati, basti ricordare il famoso servizio da tè di Picquot Ware con vassoio in formica e manici in legno.

Apertura al pubblico

venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00 continuato

Titoli di ingresso

Ingresso intero: € 8.00 – gratuito per i possessori della tessera VIP Brocantage

Ingresso ridotto € 5.00*

*militari: presentando tesserino valido

*invalidi e disabili: presentando certificato di invalidità. La persona disabile che non è in grado di muoversi autonomamente ha inoltre diritto all’ingresso gratuito per l’accompagnatore

Arrivare

In auto:

by car:

dalla Tangenziale Est

from Tangenziale Est

uscita n. 6 Linate

exit no. 6 Linate

da Venezia

from Venezia

Autostrada A35 (BreBeMi) direzione Milano – uscita Novegro-

Tregarezzo

Autostrada A35 (BreBeMi) to Milano – exit Novegro – Tregarezzo

da Torino

from Torino

Autostrada A4 direzione Venezia – seguire per Tangenziale Est –

uscita n. 6 Linate

Autostrada A4 to Venezia – Tangenziale Est – exit no . 6 Linate

da Bologna

from Bologna

Autostrada A1 direzione Milano – seguire per Tangenziale Est –

uscita n. 6 Linate

Autostrada A4 to Venezia – Tangenziale Est – exit no . 6 Linate

In treno:

By train

dalla Stazione Centrale

from Stazione Centrale

autobus STARFLY per Aeroporto Linate (ogni 20 minuti)

proseguire con Autobus 73/ (barrato) destinazione S. Felicino.

5^ fermata: Novegro.

STARFLY bus to Linate Airport (every 20 minutes), take bus 73/ destination

S. Felicino. 5th stop: Novegro.

Passante ferroviario

Trenord

linee S5 / S6 fermata SEGRATE poi seguire indicazioni Linea

ATM 923.

Con i mezzi:

By bus:

Per tutte le linee dotarsi di biglietto ordinario Mi1 – Mi3 (€ 2,00)

Buy urban ticket “Mi 1-Mi 3” (cost: € 2.00)

Autobus 73/:

Bus 73/:

da P.zza Diaz (M1- M3) per Aeroporto Linate con destinazione

S. Felicino. Dopo l’Aeroporto 5^ fermata: Novegro.

from Piazza Diaz (M1 – M3) to Linate Airport with destination S. Felicino. 5th

stop after di Airport: Novegro.

Linea 930:

Line 930:

da Aeroporto Linate (raggiungibile con la linea 73 da Piazza Diaz)

direzione Peschiera Borromeo – S. Felicino (dopo l’Aeroporto 5^

fermata: Novegro).

from Linate Airport (that can be reached by the line 73 from Piazza Diaz) direction

Peschiera Borromeo – S. Felicino (5th stop after di Airport: Novegro).

Autobus 38:

Bus 38:

da Piazzale Susa direzione Novegro (la linea da Piazzale Susa ha

percorso regolare fino al Centro Saini, prosegue in via Corelli,

percorre la Strada Rivoltana nel Comune di Segrate e la via Novegro

(fermata) raggiungendo via Grazia Deledda dove fa capolinea). Il

servizio è attivo dal lunedì al sabato, dal suo inizio fino alle ore

20.00.

from Piazzale Susa direction Novegro (the line from Piazzale Susa follows the

regular route to the Centro Saini, it continues on Via Corelli, along the roadway

Rivoltana through the City of Segrate and Via Novegro -stop-, the end of the line

is Via Grazia Deledda). The service is available from Monday to Saturday, from its

beginning until 8:00 PM.

Iter Scolastico : ITIS Feltrinelli –

Master In Organizzazione Aziendale Post Diploma –

Università Statale Padova Scienze Statistiche Ed Attuariali – Iter Lavorativo : 1970-1973 Analista Di Organizzazione –

1974-2009 Analista Informatico – Dal 2009 Dedito ad attività di Volontariato, principalmente nel campo informatico – Dal 2013 Collaborazione con MilanoPost