Sequestro beni per 10 mln, soldi illeciti investiti nei ‘giro pizza’.

Ls Squadra Mobile e la divisione Anticrimine hanno portato a termine il sequestro di sei immobili, di cui quattro appartenenti al noto franchising di pizzerie Tourlé. Il patrimonio del valore di oltre 10 milioni di euro è stato ricollegato dalle indagini alla figura di Giuseppe Carvelli. L’operazione ha portato a 9 arresti tra Lombardia e Piemonte. Carvelli, ben conosciuto nel mondo del traffico di stupefacenti, aveva già subito nel 2006 un sequestro di beni del valore di oltre 2 milioni di euro, a cui nel 2008 era seguito la condanna a 22 anni di reclusione per cumulo pena di numerosi reati. Secondo gli inquirenti però, dal 2007 in avanti Carvelli aveva cominciato a investire parte dei guadagni illeciti nel business del food, 400 mila euro che l’uomo avrebbe messo a disposizione dell’amico Francesco Bilotta : da quell’investimento iniziale aveva preso vita il franchising di pizzerie e “giro-pizza” Tourlé. Le perquisizioni domiciliari che hanno fatto seguito agli arresti hanno portato al sequestro di 300 mila euro in contanti.

Stando a quanto ricostruito dalle indagini dell’operazione ‘Amleto Tourlé’, Giuseppe Carvelli era la figura chiave. L’uomo aveva importanti contatti con ambienti della criminalità organizzata, in particolare con le cosche ‘ndranghetiste dei Mancuso di Limbadi e dei Pesce di Rosarno. Tanto da aver ottenuto il permesso, da parte del gruppo di potere locale, di aprire un ristorante del gruppo Tourlé a Torino in quanto “persona rispettata e di fiducia”. In un altro episodio, Carvelli, uscito dal carcere nel 2017, aveva obbligato uno dei suoi soci, Fausto Ciappetta, che si era appropriato senza il suo permesso della sede Tourlé aperta a Cologno Monzese, a rivendergliela per un prezzo simbolico. Il suo ruolo nell’organizzazione era talmente elevato che così parlavano alcuni parenti da lui inseriti nell’azienda: “Io e te non dobbiamo ranne che allo zio”.

