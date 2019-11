MI-West Blus Festival. Grande musica e american food al Peyote Cafè Magenta

Al Peyote Cafè di Magenta (MI), dal 14 al 16 Novembre 2019 si terrà la prima edizione del Mi-West Blues Festival.

Questo primo appuntamento con il blues distribuito su tre serate, da giovedì a sabato, vedrà la partecipazione di tre assi del panorama nazionale, come Veronica Sbergia e Max De Bernardi, Daniele Tenca ed i T-Roosters, esponenti di spicco del blues nostrano e soprattutto meneghino, ma ormai noti anche a livello europeo ed internazionale. Sarà l’occasione per assaporare i circa 100 piatti della tipica cucina americana e Tex Mex dello storico American Restaurant di Magenta, il tutto accompagnato da una ventina di birre (alla spina e in bottiglia) artigianali e d’importazione, americane ed europee. Il buon cibo troverà ancora una volta il giusto accompagnamento musicale con questo festival blues di qualità, e siamo sicuri che la compagnia di tutti gli appassionati della Lombardia e Nord Italia non mancherà.

Si comincia giovedì 14 Novembre con Veronica Sbergia e Max De Bernardi, reduci da numerosi tour europei, che presenteranno la loro proposta musicale, accompagnati dalla tecnica fingerpicking cadenzato dai bassi alternati, senza tecnicismi superflui di Max, a cui fa da contraltare la voce e l’ukulele di Veronica, che si misura con bravura anche con la washboard. Ensemble acclamato dalla stampa specializzata nazionale come “la più bella realtà europea in fatto di country-blues, ragtime, hokum e jugband music” (Il Buscadero), e si aggiudicano il 1° posto all’European Blues Challenge ed. 2013 e sono stati selezionati al 31 International Blues Challenge, tenutosi a Memphis (TN) nel gennaio 2015. Il tutto suonato con strumenti acustici e con attenzione alla tradizione riuscendo nello stesso tempo a rendere fresca ed estremamente godibile da parte del pubblico questa proposta musicale.

Si continua Venerdì 15 Novembre con il milanese Daniele Tenca, sulla scena dal 2010, uno dei più interessanti esponenti del panorama italiano e la sua musica è un giusto crossover tra il blues, il rock e la canzone d’autore. Il suo modo di cantare percorre la via dell’America rurale, del blues, dei blue-collar e dei suoi folksingers. Fino a oggi Daniele ha pubblicato quattro cd (l’ultimo, “Love is the Only Law”, con Guy Davis, in nomination ai Grammy Awards 2017 per il miglior album di blues tradizionale), con i quali ha raccolto gli apprezzamenti della critica e si è guadagnato l’affetto di un pubblico che ne apprezza il calore dei live e la sincerità nell’affrontare senza retorica, tematiche sociali (come la precarietà, il lavoro nero, le morti bianche e le discriminazioni) in cui chiunque può identificarsi.

Chiudono questa tre giorni di musica i T-Roosters, che con il loro nuovo lavoro, “The Sunny Wine Session” ci offrono una scura pozione blues cucinata sotto il sole primaverile, con i piedi idealmente immersi nelle acque dei Bayou del Mississippi. La voce scura e speziata di Tiziano Galli sottolinea perfettamente il colore “black” di questo lavoro, ben coadiuvata dalla chitarra fantasiosa e mai invadente, da una base ritmica centrata e profonda grazie alla straordinaria esperienza del bassista Lillo Rogati – una vita spesa sulle strade del blues – e all’energia entusiasta del batterista Giancarlo Cova. A innervare il tutto, l’armonica rotonda di Marcus Tondo che sottolinea i riff e si alterna agli assoli con la chitarra in un equilibrio di suoni e di colori tipica di questo gruppo milanese. Nel loro palmares ricordiamo l’esibizione a Memphis per l’International Blues Challenge nel 2016, oltre a numerosi concerti in giro per l’Europa!