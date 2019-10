Halloween 2019 

Leon @ Amnesia Milano

Autentico specialista nelle maratone musicali, Leon è da anni uno dei guest più costanti ed apprezzati dal pubblico dell’Amnesia Milano. Le sue selezioni e i suoi set non seguono mai uno schema prefissato, ma sanno condurre la dancefloor dove è naturale approdi; in console al Music On dal 2012, Leon ha suonato per ore e ore consecutive in tutto il mondo, dallo Space di Miami al fabric di Londra, dal BPM in Messico all’Ultra Music Festival. E per chi voglia prepararsi al meglio per la serata del 31 ottobre, niente di meglio che ascoltare la prima puntata del suo podcast Rolling With Leon, disponibile sulla pagina Soundcloud dell’artista italiano.

http://amnesiamilano.com

Ilario Alicante @ Peter Pan Riccione

Al Peter Pan edizione speciale di Cocoon Riccione, d’estate in scena alla Villa delle Rose di Misano Adriatico, con special guest Ilario Alicante, che si conferma sempre più uno dei più importanti dj italiani in assoluto. Dopo aver iniziato il 2019 suonando a fianco di una leggenda come Giorgio Moroder, si è poi esibito in quasi tutti gli eventi più importanti di Cocoon, in particolare i party per festeggiare i vent’anni del brand tedesco all’Ushuaïa e all’Amnesia di Ibiza. Un talento in costante crescita, capace di diventare il più giovane dj che abbia mai suonato a Timewarp, uno dei festival techno più importanti al mondo.

http://www.peterpanclub.net/

RICHBITCH @ Villa Pascià Olbia

Il party urban italiano più famoso arriva in Sardegna per la notte di Halloween. Insieme ai segreti della Casa di Carta. RICHBITCH è un party creato da Ale Zuber, nato in Italia e in brevissimo tempo impostosi in tutto il mondo da Miami a Londra; nel 2016 il suo approdo a Ibiza, con il suo mix continuo di hip­hop, R&B, reggaeton, trap e moombahton. Zuber è stato il primo ad importare queste sonorità su isla dove da sempre house e techno la fanno da padroni, sino ad approdare – questa estate – ogni lunedì all’Hï Ibiza. Giovedì 31 ottobre in console a Villa Pascià No Name, Aly, Milo, Laser & Dejan.

https://www.facebook.com/pg/villapascia/