Crazy Cat Cafè Incontri e laboratori tra a-mici lunedì 11 novembre

Torna anche per i mesi autunnali Feli_Lab, il ciclo di laboratori dedicato al mondo felino organizzato da Feliway, la linea di prodotti per la serenità dei gatti, e Crazy Cat Cafè, il primo cat cafè della Lombardia. Tre serate per divertirsi scoprendo più da vicino il modo di pensare e comunicare dei gatti insieme un Veterinario Esperto in Comportamento Animale e cimentandosi in attività concrete per realizzare piccoli doni per gli amici gatti.

Il ciclo di eventi Feli_Lab, infatti, è pensato per vivere momenti interattivi, che permettono di entrare nel vivo della vita dei gatti accompagnati dalla Dott.ssa Sabrina Giussani, Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale: ogni serata sarà un percorso tra teoria e pratica che porterà i partecipanti a calarsi nel mondo con la prospettiva del gatto, a capirne sentimenti, linguaggio ed esigenze e a realizzare un piccolo regalo per il proprio gatto di casa. Il tutto si svolgerà Crazy Cat Cafè di Milano, dove vive felicemente una colonia di 9 gatti tutti adottatati da associazioni o da cucciolate di strada.

lunedì 11 novembre con il Laboratorio di coccole feline: dalle coccole all’igiene, come gestire la fisicità nella vita con il gatto. Le coccole sono una parte fondamentale della relazione con il gatto di casa e ciascun piccolo felino ha preferenze verso l’una o l’altra manifestazione di affetto. Il laboratorio ha lo scopo di mostrare quali emozioni può scatenare il contatto e i segnali che il gatto emette quando gradisce le coccole.

Le coccole sono una parte fondamentale della relazione con il nostro gatto. Sfiorare, accarezzare, grattare, abbracciare, baciare sono diverse forme di contatto e ciascun piccolo felino ha preferenze verso l’una o l’altra. Il laboratorio ha lo scopo di mostrare quali emozioni può scatenare il contatto e i segnali che il gatto emette quando gradisce le nostre coccole!

COME PARTECIPARE e COSA COMPRENDE la serata

Tutti gli appuntamenti iniziano alle ore 19:30 e prevedono una formula aperi-cena di prodotti home made servita al tavolo con un drink a scelta, i vari materiali per i laboratori, et” e di 23 Euro per persona nelle due serate con laboratorio.

PRENOTARE IL BIGLIETTO

Prenotazione e pagamento anticipato direttamente al Crazy Cat Cafè, via Napo Torriani 5, oppure attraverso lo shop online (https://shop.crazycatcafe.it/it/) acquistando il voucher d’ingresso per l’evento di interesse. www.crazycatcafè.it facebook.com/CatCafeMilano