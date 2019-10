Attilio Fontana “Sala gradisce ‘intromissioni’ solo per sostegno economico”

“Le intromissioni che il sindaco Sala e la sua Giunta non faticano a sopportare sono solo quelle relative ai sostanziosi e decisivi contributi economici che Regione Lombardia mette a disposizione per le Olimpiadi, per le Metropolitane o per moltissimi altri interventi che riguardano Milano, offrendo soluzioni ai Lombardi di Milano”. Il presidente della Regione Lombardia Attilio FONTANA replica cosi’ alle dichiarazioni rilasciate stamattina (ieri ndr) dal sindaco di Milano, in merito alla decisione di Palazzo Marino di ricorrere al Tar relativamente alla delibera regionale sui negozi storici. “Mi sorprende, e la valuto in maniera totalmente negativa, – continua FONTANA – la decisione del sindaco di prediligere, sul tema specifico dei negozi storici, l’azione legale a quella del dialogo. Ne prendo atto e, senza accodarmi all’arroganza e alla supponenza di chi governa Milano, ribadisco la disponibilita’ della Regione al dialogo per risolvere la questione in termini politici. Ricordo, altresì, che il processo legislativo e’ sempre aperto e partecipato e si conclude con un voto (nel caso in questione, unanime) del parlamento regionale. Sul tema poi sono stati ascoltati tutti i portatori di interesse, cosi’ come l’Anci. E’ facile capire che qui si tratta di procedimenti che poco hanno a che fare con atteggiamenti da primi della classe”. (ITALPRESS)

