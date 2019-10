PANETTONE WORLD CHAMPIONSHIP Il 20 ottobre 2019 sarà decretato il miglior panettone tradizionale artigianale al mondo ad HostMilano

Il Contest organizzato dai Maestri del Lievito Madre punta ad avviare una discussione tra gli addetti ai lavori sul futuro del”Pan de Toni”

Domenica 20 ottobre si conoscerà qual è miglior panettone tradizionale artigianale al mondo. Una giuria di tecnici composta dai maggiori pasticceri, chef nazionali e internazionali giudicherà il miglior panettone tradizionale artigianale tra 32 finalisti in gara. Mentre una giuria composta da esperti giornalisti, gourmet e accademici della cucina italiana sceglierà quale panettone incoronare con il premio della critica. Tokyo, Sydney, New York: sono le città dei finalisti stranieri che parteciperanno alla finale assieme ai Maestri del Lievito Madre e ai pasticceri che hanno superano le selezioni che si sono svolte a luglio ad Alma, La Scuola internazionale di Cucina. La giuria tecnica sarà composta dai Maestri del Lievito Madre Rolando Morandin, Achille Zoia e Claudio Gatti, lo spagnolo Paco Torreblanca, tra i pasticceri più famosi al mondo, Leonardo di Carlo, pasticcere e formatore Internazionale, Matteo Cunsolo, presidente dell’Associazione Panificatori di Confcommercio Milano e Province e segretario Richemont club Italia, chef Davide Oldani del ristorante D’O (Milano), Eduardo Ore, docente, consulente e coordinatore di attività legate ai lievitati all’estero, Giambattista Montanari, pasticcere tecnico e dimostratore per Corman, chef Giancarlo Perbellini due stelle Michelin di Casa Perbellini (Verona), chef Roberto Carcangiu, presidente APCI (Associazione Professionale Cuochi Italiani) e Direttore didattico di Congusto Gourmet Institute. La giuria della critica presieduta dal giornalista Luigi Cremona, uno dei più importanti giornalisti e critici gastronomici, Eleonora Cozzella, giornalista e critico gastronomico, scrive per La Repubblica e Repubblica Sapori collabora con riviste internazionali, Margo Schachter, giornalista de La Cucina Italiana, Vanity Fair e Fine Dining Lovers, insegna alla Food Genius Academy Marisa Fumagalli, giornalista al “Corriere della Sera” dal 1985, Annalisa Cavaleri, giornalista e antopologa del cibo, senior editor di Fine Dining Lovers e responsabile degli Chef a Giallozafferano, Monica Guzzi, vice caposervizio e vice responsabile della redazione di Monza de Il Giorno, Nadia Afragola, giornalista freelance di varie testate di food e copywriter, Rocco Moliterni, giornalista de La Stampa e delle Guida ai Ristoranti dell’Espresso, Francesco Briglia, giornalista e direttore di Italian Gourmet, Federico Lorefice, CEO Congusto Gourmet Institute e Contributor per Italian Gourmet, Daniele Gaudioso, medico oculista, Accademico italiano della Cucina, collaboratore di importanti guide gastronomiche, Ideatore di Panetthon.

Ecco i nomi di tutti i finalisti del Panettone World Championship:

Hiroki Sato -Donq -Tokyo, Yahei Suzuki -Piatto Suziki -Tokyo, Paolo Gatto -PaRi Pasticceria -Sydney, Biagio Settepani -Bruno’s Bakery Family -New York, Francesco Elmi -Regina di Quadri -Bologna, Stefano Lorenzoni -Arte Dolce -Monte San Savino (AR), Roberto Cosmo -Pasticceria Cosmo -Giussano (MB), Giorgia Grillo -Nero Vaniglia -Roma, Massimo Vitali -Pasticceria Vitali -Cesenatico (Fe), Alessandro Slama -Ischia Pane -Ischia (NA), Marco Avidano -Pasticceria Avidano -Chieri (TO), Mario Bacilieri -Pasticceria Bacilieri -Marchirolo (VA), Maurizio Bonanomi -Pasticceria Merlo -Pioltello (MI), Renato Bosco -Saporè -San Martino Buon Albergo (VR), Roberto Cantolacqua Ripani -Pasticceria Mimosa -Tolentino (SA), Emanuele Comi -Pasticceria Comi -Missaglia (Le), SalvatoDeRiso -SalDeRiso-Tramonti(SA), Dennis Dianin -D&G Patisserie -Selvazzano (PD), Francesco Favorito -Gluten-free buono per tutti -Terni, Salvatore Gabbiano -Pasticceria Gabbiano -Pompei (NA), Fabrizio Galla -Tre Colombe -San Sebastiano da Po (TO), Emanuele Lenti -Pregiata Forneria Lenti -Grottaglie (TA), Daniele Lorenzetti -Pasticceria Lorenzetti -San Giovanni Lupatoto (VR), Grazia Mazzali -Pasticceria Mazzali -Governolo (MN), Luca Montersino -Pasticceria Montersino -Treiso (CN), Alfonso Pepe -Pasticceria Pepe -Sant’Egidio del Monte Albino (SA), Paolo Sacchetti -Sacchetti Paolo -Prato (PO), Vincenzo Santoro -Pasticceria Martesana -Milano, Anna Sartori -Pasticceria Sartori -Erba (CO), Valter Tagliazzucchi -Pasticceria Gianberlano -Pavullo nel Frignano (MO), Vincenzo Tiri -Tiri 1957 -Acerenza (PZ), Carmen Vecchione -Dolciarte -Avellino (AV).

Hanno reso possibile il Panettone World Championship : Agugiaro & Figna, Le Sinfonie, Valrhona, Hausbrandt, Cesarin Spa, Polin, ALMA La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, media partner Italian Gourmet, HostMilano, Goeldlin. Con la collaborazione ad Host Milano di: Associazione Panificatori di Confcommercio Milano e Province, Associazione Professionale Cuochi Italiani. Per il programma: http://host.fieramilano.it/sites/default/files/Programma_HOST.pdf