Al Crazy Cat Cafè incontri e laboratori tra a-mici. 21 ottobre Meet The Vet

Torna anche per i mesi autunnali Feli_Lab, il ciclo di laboratori dedicato al mondo felino organizzato da Feliway, la linea di prodotti per la serenità dei gatti, e Crazy Cat Cafè, il primo cat cafè della Lombardia. Tre serate per divertirsi scoprendo più da vicino il modo di pensare e comunicare dei gatti insieme un Veterinario Esperto in Comportamento Animale e cimentandosi in attività concrete per realizzare piccoli doni per gli amici gatti. Il ciclo di eventi Feli_Lab, infatti, è pensato per vivere momenti interattivi, che permettono di entrare nel vivo della vita dei gatti accompagnati dalla Dott.ssa Sabrina Giussani, Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale: ogni serata sarà un percorso tra teoria e pratica che porterà i partecipanti a calarsi nel mondo con la prospettiva del gatto, a capirne sentimenti, linguaggio ed esigenze e a realizzare un piccolo regalo per il proprio gatto di casa. Il tutto si svolgerà Crazy Cat Cafè di Milano, dove vive felicemente una colonia di 9 gatti tutti adottatati da associazioni o da cucciolate di strada. Gli eventi Feli_Lab prenderanno il via lunedì 21 ottobre con la serata Meet the Vet: un aperi-cena in compagnia della Dott.ssa Sabrina Giussani, che, dialogando in modo diretto e a tu per tu con i presenti, potrà dare tanti spunti e risposte ai dubbi di chi vive con uno o più gatti. La Dottoressa Giussani sarà a disposizione dei presenti per dare risposta ai tanti dubbi di chi vive con uno o più gatti (o che lo vorrebbe). Dal gioco, alla casa a misura di gatto, alla convivenza tra felini… ogni dubbio verrà risolto!

www.crazycatcafe.it

facebook.com/CatCafeMilano