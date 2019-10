Vergogna, i rom occupano l’area giochi in Piazzale Cuoco

“I cittadini del Municipio 4 si trovano ad avere a che fare con un nuovo insediamento di un gruppo di nomadi che si è accampato, abusivamente, all’interno del parco giochi di Piazzale Cuoco. Ora i rom occupano anche i campi gioco dei bambini: non c’è più limite alla vergogna!” Commenta così in una nota l’assessore alla sicurezza, polizia locale ed immigrazione, Riccardo De Corato, l’accampamento di nomadi abusivo recentemente apparso all’interno dell’area verde di Piazzale Cuoco. “Nei giorni scorsi- continua De Corato – alcuni conoscenti degli occupanti abusivi rom delle case Aler del quartiere Calvairate e di altri accampati irregolarmente con 5 camper lungo viale Molise, si sono stabiliti all’interno dell’area giochi di Piazzale V. Cuoco con materassini, coperte e carrelli della spesa. Dopo le segnalazioni dei residenti e del presidente della Commissione Sicurezza e Verde del Municipio 4, Francesco Rocca, sono stati allontanati lo scorso venerdì dalla Polizia Locale. Inutile dire che si è trattato di un allontanamento temporaneo, come i soliti allontanamenti della Scavuzzo.

Durano poche ore o giorni e tutto, poi, ritorna esattamente come prima. Come succede da tempo in via Pestagalli e via Medici del Vascello, è successo anche qui. Sono ritornati e si sono posizionati sempre nell’area verde all’interno del Piazzale a due passi da dove erano prima. Ovviamente la loro presenza, con il degrado che ne deriva, fa sì che le famiglie con bambini non frequentino più il parco, ormai diventato un campeggio per i nomadi accampati sulle panchine. Ennesima dimostrazione-continua- dell’inutilità degli allontanamenti, soprattutto se sporadici. Serve una risposta concreta alla cittadinanza, stanca di dover sopportare gli accampamenti irregolari di nomadi con roulotte e camper per le vie della città ed ora anche sulle panchine dei parchi. Il Comune, come sempre, fa finta di non vedere. Solo due giorni fa al campo abusivo di Vaiano Valle grazie ad un blitz dei carabinieri sono state trovate diverse auto rubate e smontate. Basta tollerare l’illegalità ed il degrado! Per la situazione attuale all’interno del Parco di Piazzale Cuoco-conclude- si intensifichino i controlli della Polizia Locale ed intervenga quotidianamente Amsa per ripristinare il decoro, così che l’area torni ad essere usufruita dalle famiglie e i bimbi tornino a giocare.”