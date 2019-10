Al via la prima FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO a Milano

Prima FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO a Milano, in piazza Città di Lombardia. Piazza Città di Lombardia – Milano – ORARI Giovedì: dalle 15 alle 00 – Giorni seguenti: dalle 10:30 alle 00 – INGRESSO 5 euro – 17 – 20 OTTOBRE 2019

Si apre, con l’arrivo dell’autunno, la stagione di uno dei doni più preziosi dei nostri boschi, in grado di esaltare e rendere unica ogni pietanza. Stiamo parlando del tartufo, fiore all’occhiello della gastronomia made in Italy, che con il suo profumo inconfondibile e il sapore peculiare, arriverà a Milano per una full immersion di quattro giornate dedicate al tema.

Dai boschi di tutta Italia alla splendida cornice di Piazza Città di Lombardia a Milano, l’oro nero – o bianco – della gastronomia, sarà in mostra presso la prima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo, dal 17 al 20 ottobre 2019. Un’occasione importante per il prezioso alimento, che va a colmare un vuoto di appuntamenti fieristici milanesi dedicati al tema, con l’ambizioso obiettivo di ampliarsi di anno in anno conquistando spazi sempre maggiori.

I riflettori dell’evento saranno puntati sui produttori, che avranno la possibilità di esporre e vendere presso i loro stand le proprie specialità a base di tartufo, dalla pasta alle creme, dai formaggi ai salumi.

Svariati marchi della penisola hanno confermato la propria presenza. In primis Urbani Tartufi, azienda conosciuta in tutto il mondo con i suoi oltre 150 anni di storia. Ormai giunta alla sesta generazione, Urbani Tartufi controlla il 70% del mercato globale, rappresentando un punto di riferimento del settore con 14 sedi, 5 marchi e 300 professionisti spinti da un’unica passione, quella per il tartufo.

Sarà poi possibile trovare in fiera le specialità di altri produttori/commercianti di alto livello come Savini Tartufi, Giuliano Tartufi, LGM Tartufi Francia, l’Associazione Tartufi del Monferrato, Grazioli Tartufi, Milano Tartufi, Pergola Tartufi, Sabetta Tartufi e Savitar.

Oltre agli espositori, sarà presente un’area food curata da Associazione Culturale Circus, ideatore dell’evento insieme ad Arte del Vino, in cui sarà possibile assistere a veri e propri cooking show per portare in fiera la cucina degli Chef e assaggiare i piatti creati utilizzando alcuni dei prodotti reperibili presso i vari stand, come ad esempio la bruschetta al tartufo, spaghetto classico al tartufo, risotto con crema di tartufo, tagliata di manzo con scaglie di nero con contorno di rucola, bocconcini di vitello al tartufo, erbe di campo all’aglietto.

Tartufi per tutti i gusti e per tutte le ore, quindi, dal pranzo alla cena, passando per un veloce aperitivo, il tutto accompagnato da ottimi vini (saranno infatti presenti vini delle cantine Barone di Bolaro, LeCrete e Terrasolata) e birre, per godersi il pasto nella sua completezza: una cena completa (dall’antipasto al dolce, con birra o un bicchiere di vino) avrà un costo intorno ai 25€, mentre per 12-15€ si potrà assaggiare un primo sempre accompagnato da birra o vino.

La Fiera, il cui biglietto d’accesso è di 5€, sarà aperta dalle ore 10.30 (giovedì 17, primo giorno, l’apertura sarà alle 15) fino a mezzanotte. Per chi poi è curioso di saperne di più, oltre agli stand e la cucina per acquisti e degustazioni sono previsti specifici corsi di approfondimento sul tema, dalla coltivazione all’estrazione, dal mantenimento alla cottura.

La Fiera Nazionale del Tartufo è organizzata da Arte del Vino in collaborazione con Associazione Culturale Circus.

Arte del Vino vanta già al suo attivo numerose iniziative enogastronomiche di successo nel capoluogo lombardo, come il Milano Sushi Festival, la cui prima edizione si è conclusa lo scorso giugno ottenendo grandissimi riscontri di pubblico e di visibilità mediatica, il Milano Wine Festival, la cui seconda edizione si terrà presso Piazza Città di Lombardia dal 31 ottobre al 3 novembre 2019, e altre manifestazioni di livello nazionale.

Associazione Culturale Circus ha collaborato alla realizzazione di eventi di successo come il Fermenti Street Food, dedicato ai birrifici artigianali umbri, e Giro di Gusto, Street Food Festival leccese, e altri eventi legati in special modo ai prodotti della tradizione proposti con vesti nuove e trasformati in piatti unici elaborati dalla fantasia di veri e propri chef di strada, per un nuovo modo di proporre food&beverage di qualità.