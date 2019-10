Collaborazione Regione-Confcommercio per apprendistato studenti

Tredici studenti hanno sottoscritto un contratto di lavoro come apprendisti di primo livello, mentre ancora studiano frequentando la scuola, e tra un mese saranno inseriti nella rete distributiva dell’arredamento milanese e della Brianza. Lo comunica la Regione. Questa interessante iniziativa, presentata a Milano nella sede di Confcommercio alla presenza dell’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Melania Rizzoli, è stata promossa dall’Istituto Tecnico Superiore Innovaturismo e da Federmobili Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Con gli strumenti offerti da questo sistema i ragazzi assunti acquisiranno competenze specifiche in grado di qualificarli come professionisti specializzati nella progettazione e vendita del settore arredo e design. L’assessore Rizzoli ha spiegato che “Molte aziende si lamentano che non trovano le professionalità di cui avrebbero bisogno per crescere e svilupparsi. Regione Lombardia ha creato un ventaglio di proposte formative amplissimo e, in questo caso, le ragazze e i giovani che hanno scelto questo percorso andranno a lavorare come interior design e, per questo, ringrazio i negozi di alta gamma che li ospiteranno”.”Dall’inizio del mio mandato – ha proseguito Rizzoli – ho cercato di valorizzare i corsi di formazione che sono ancora percepiti come scelte di ‘serie B’ ma non hanno nulla da invidiare al titolo accademico”.

Regione Lombardia ha destinato a questa iniziativa risorse per 80.000 euro, corrispondenti a un contributo di circa 6.000 euro per ciascuno studente. Sino a fine novembre e’ in programma la formazione ‘frontale’; da dicembre, i ragazzi svolgeranno attivita’ didattica e pratica presso le aziende e torneranno a scuola un solo giorno alla settimana. Sono previste 1.000 ore di lezione di cui 510 dedicate alla formazione ‘on the job’. Fra un anno, gli esami finali a conclusione del percorso IFTS. “I Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) invece – ha rimarcato l’assessore regionale – facilitano l’occupazione, basti pensare che in Regione Lombardia l’86 per cento dei ragazzi che escono dai nostri corsi di formazione, trova lavoro nei 6 mesi successivi al conseguimento del titolo di studio/diploma e viene assunto con un contratto a tempo indeterminato”.

L’assessore Melania Rizzoli si è rivolta agli studenti esortandoli “Rubate con gli occhi, imparate, studiate, non abbiate timore di fare proposte perché alla vostra età è’ altissima la capacità di essere creativi e proporre idee e soluzioni innovative”. All’incontro con gli studenti e l’assessore Rizzoli hanno partecipato, tra gli altri, Stefano Salina direttore del Capac Politecnico del Commercio e del Turismo, dell’ITS Innovaturismo e della Scuola Superiore Turismo Commercio e servizi, e Giovanna Mavellia, direttore generale Confcommercio.