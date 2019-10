A Milano l’invasione di 49mila clandestini

Sconcertano le titubanze, la mancanza di una strategia, la faciloneria con cui ha creduto a un patto, quello di Malta, che da subito aveva il colore della finzione. Si parla della Lamorgese, ideologicamente succube di un PD che predica l’accoglienza indiscriminata. Il risultato, a prescindere delle idee dell’uno o dell’altro, è l’arrivo numericamente esponenziale di disperati o furboni, di clandestini e di avanzi di galera. Il Centro di Lampedusa che contiene 95 persone oggi è al collasso con 400 extracomunitari. Ma la domanda da farsi è semplice: quanti arriveranno a Milano? In città sono presenti 49mila clandestini che Sala ha abbracciato o coccolato. Anche Milano è al collasso: l’invasione degli ultimi anni hanno dato spazio all’abusivismo, allo spaccio, allo stupro, alle rapine. I richiedenti asilo sono diminuiti, gli arresti stanno diventando un rito spesso inutile. E la città è attraversata da degrado, violenza, volontà di sopraffazione, disprezzo per gli italiani. E’ questo che vuole Sala? Vuole la resa dei milanesi e la rassegnazione per la mafia nigeriana, le strade insicure, i bivacchi notturni ecc? E poi quell’odio viscerale contro le Forze dell’Ordine che è rabbia, ribellione. Un odio da chi è ospitato anche se irregolare, a volte criminale. La politica dissennata della sinistra continua, nascondendo statistiche ed emergenze, ma fino a quando? Oggi 49mila i clandestini a Milano che è “modello” di accoglienza, domani li vedremo governare a Palazzo Marino, sempre nel nome dell’accoglienza?

