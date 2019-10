Al via il nuovo Sistema d’allerta ai cittadini per temporali forti o rischio idraulico

Iscrivendosi si potranno ricevete SMS, telefonate o email in caso di eventi critici. La presentazione pubblica domenica alla manifestazione della Protezione civile “Io non rischio” e in piazza Belloveso per la festa del quartiere Niguarda

Via libera al nuovo Sistema di allerta della Protezione civile per avvertire i cittadini che abitano nelle aree a rischio esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro in caso di rischio idraulico o temporali forti. I cittadini che vorranno ricevere prontamente l’informazione, attraverso un SMS, un messaggio di posta elettronica o una chiamata preregistrata, si potranno iscrivere compilando una scheda sul sito web del Comune. Si tratta di un servizio on line gratuito e veloce con cui i cittadini possono essere rapidamente avvisati sulle allerte diramate dalla Regione Lombardia (Codice giallo, arancione o rosso per rischio idraulico o temporali forti), sul raggiungimento delle soglie di attenzione ed esondazione del torrente Seveso e del fiume Lambro, sul rientro alla normalità della situazione e sui comportamenti da adottare in questi casi. L’obiettivo è avvisare contemporaneamente e tempestivamente tutti coloro che possono essere interessati, con alcune ore di anticipo in caso di allerta meteo e al momento dell’avvicinamento dell’evento critico, ovvero al superamento delle soglie di criticità del Seveso e del Lambro. Tali modalità di comunicazione vanno ad aggiungersi alle informazioni diramate a mezzo stampa, social e attraverso le squadre della Protezione civile. Questo sistema di allerta prevede una registrazione on line nella quale l’utente può segnalare uno o più indirizzi di suo interesse (dal domicilio, alla sede di lavoro, alla scuola dei figli) per essere avvisato in caso di problemi su un’area che frequenta abitualmente. Inserendo nell’iscrizione l’indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono si ha la possibilità di attivare tre diversi canali di comunicazione: posta elettronica, chiamate telefoniche registrate e SMS. I diversi canali di comunicazione vengono attivati in base al tipo e al livello di criticità e in base agli indirizzi di interesse registrati dall’utente. Il Sistema di allerta della Protezione civile di Milano è un servizio di informazione gratuito. Il primo periodo di attivazione del servizio, fino a marzo 2020, è sperimentale ed è reperibile online sul sito del Comune oppure dalle pagine web della Protezione civile di Milano.