 Carroponte – Gli appuntamenti di ottobre. Oktoberfest, festa del Friuli, Food Truck & Halloween Random Party

La lunga ed appassionante stagione degli eventi al Carroponte di Sesto San Giovanni sta volgendo al termine, in questo mese di Ottobre sono previsti gli ultimi appuntamenti che si terranno in questo storico spazio alle porte di Milano, che in questi mesi ha ospitato oltre 80 eventi divisi tra concerti, feste a tema e manifestazioni enogastronomiche che hanno attirato oltre 300.000 persone.

Ecco gli ultimi appuntamenti tutti previsti durante il fine settimana, in chiusura di stagione il party Halloween.

11-12-13 OTTOBRE | OKTOBERFEST & FOOD TRUCK EDITION : Oktoberfest & Food Truck Il Carroponte terrà a battesimo una insolita “jam” tra birre e food truck: ci saranno infatti apecar, roulotte camioncini da cibo di strada all’interno dell’Oktoberfest. Oltre ai fiumi di birra, cucina bavarese e ai sapori del cibo “da strada” spazio anche alla musica: il dj set di Vito War, simbolo del movimento reggae di Milano, il dj set tra révival e canzone italiana di “Splendido Splendente” e per chiudere il dj set rock e alternative del progetto “Salva la scena Ingresso gratuito | Inizio ore 18.00

18-19-20 OTTOBRE | IL SUONO DELLE BOLLICINE Il suono delle bollicine è un happening per chi ama il sapore e le diversità di vini prestigiosi da tutte le regioni più oltre che nazioni simbolo per gli amanti del vino come Francia e Spagna. Un appuntamento che si inserisce perfettamente con gli eventi dell’ultimo mese del Carroponte. Durante il suono delle bollicine si terrà una jam musicale curata dal Civica Scuola di Musica “G. Donizetti” che creerà una jam session d’accompagnamento nel nome del jazz e della rivisitazione in chiave “classica” di successi contemporanei. Ingresso gratuito | inizio ore 18.00 (eccetto Domenica 20 11-24 con pranzo e degustazioni fino alle 15.30)

25-26-27 OTTOBRE | FRIULI IN FESTA I sapori, gli odori, i suoni della regione più a est d’Italia, una festa di tre giorni per omaggiare il Friuli, i suoi prodotti, la sua gente, il suo territorio. Una festa che sarà concentrata sul percorso enogastronomico: largo al classico prodotto della zona, il Frico e Polenta, TOC IN BRAIDE ma anche formaggi delle valli, il formaggio di Montasio, visto l’avvicinarsi di Halloween gli Gnocchi di zucca e ricotta/salvia. E il dolce per eccellenza del Friuli, la Gubana, il tutto innaffiato da grappe e i vini di una delle regioni più prolifiche d’Italia. Ingresso gratuito | inizio ore 18.00 (eccetto Domenica 20 11-24 con pranzo e degustazioni fino alle 15.30)

31 OTTOBRE |UN….HALLOWEEN A CASO con RANDOM PARTY Una festa di chiusura per il Carroponte, una festa con uno dei format più apprezzati e famosi d’Italia: una trionfale nottata tra streghe, fantasmi, ma anche freak, fashion-victim e – espressamente richiesti – abbinamenti – sia musicali che di costumi – assolutamente improbabili. Il party del Carroponte promette di essere tra i più interessanti appuntamenti di Milano e dintorni per la notte di Halloween. Ingresso A PARTIRE DA 10 € + D.P | inizio ore 22.00

