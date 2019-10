ATM. De Chirico (FI): grazie a mia question time da domani 14enni avranno tessera magnetica

Sono molto soddisfatto del fatto che l’assessore Granelli sia tornato sui suoi passi – dichiara Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia Milano – in merito alla decisione di non fornire regolare tessera magnetica ATM agli 11.000 under 14 che potevano entrare in metropolitana solamente mostrando la tessera all’agente di stazione o aspettando l’arrivo di un operatore da altra stazione nella M5. Discutemmo la DRI 79 “Abbonamenti gratuiti per Under 14” il 30 settembre e sono andato sul sito del Comune di Milano per riascoltarmi quanto dichiarato dall’assessore con la delega alla mobilità. C’è da sbellicarsi nel sentire le scuse per cui, solo una settimana fa, non era prevista la fornitura delle tessere magnetiche come per qualsiasi abbonato. Richieste troppo numerose (!), la tecnologia non lo prevedeva (?) e pericolo di cedibilità del titolo di viaggio a terzi (come se non fosse un rischio elevato già all’“epoca”). Miracolosamente – conclude ironicamente De Chirico – in una sola settimana i progressi tecnologici hanno permesso questa grandissima evoluzione. È incredibile quanto può produrre la scienza unita all’intelletto umano! Grazie Granelli, da oggi Milano è diventata davvero una smart city!

