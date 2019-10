Municipio 4: una notizia di grande civismo: rimosse 400 scritte dai volontari dei comitati

Il Comitato Insubria Molise Varsavia e il Comitato Abruzzi-Piccinni hanno, organizzato la terza edizione del “Cleaning Day” di zona con il patrocinio del Municipio 4 e ieri è stato eseguito l’intervento di contrasto al degrado e di cura del bene comune, rimuovendo oltre 400 scritte vandaliche presenti in via Faà di Bruno e piazzale Cuoco. Tutto il grosso complesso è così da ieri pulito e i residenti si prenderanno cura dei nuovi imbrattamenti”, spiega Fabiola Minoletti, presidente del comitato Abruzzi Piccinni e vicepresidente del coordinamento dei comitati milanesi. L’organizzazione è stata capillare con post nei facebook di riferimento.

Recitava “Insieme al Comitato Abruzzi-Piccinni, sabato 5 ottobre dalle 9:30, organizziamo la terza edizione del “Cleaning Day” con il Patrocinio del #Municipio4. Nelle due edizioni precedenti abbiamo ripulito con i residenti le facciate delle case popolari Aler di viale Molise, via degli Etruschi e piazza Insubria; sabato 5 ottobre verrà eseguito lo stesso intervento di contrasto al degrado e di cura del bene comune, rimuovendo le scritte vandaliche presenti in via Faà di Bruno e piazzale Cuoco.” Un gesto che non ha bisogno di commenti, ma restituisce l’amore per la città.