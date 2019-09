Continuano le avventure di: “ErMi… il consigliere polito “: I MOZZICONI

I mozziconi di sigaretta, sono il rifiuto più numeroso al mondo!

Sono tanto inquinanti e pericolosi per l’ambiente, quanto i rifiuti industriali.

Nel mare Mediterraneo, rappresentano il 40% dei rifiuti!

Nel filtro delle sigarette fumate, si depositano moltissimi inquinanti: nicotina, benzene, ammoniaca, arsenico, piombo, acido cianidrico, composti radioattivi come polonio-210 e acetato di cellulosa, la materia plastica di cui è costituito il filtro.

A Milano si producono 5.000.000 di mozziconi di sigaretta al giorno, circa 151.000.000 al mese, più di 1.800.000.000 l’anno, per un totale di circa 90 Tonnellate.

Dati forniti da una ricerca Doxa.

Nel capoluogo lombardo infatti, ogni giorno vivono e lavorano più di 2.100.000 persone, cui 1.300.000 residenti e circa 800.000 pendolari o turisti.

Il 20% di queste persone sono fumatori, con un consumo medio di 12 sigarette al giorno.

Siccome non tutti i fumatori girano col portacenere in tasca o buttano le sigarette nei cestini, quelle gettate a terra ogni giorno sono circa 1.250.000, più o meno il 25% di quelle fumate.

I numeri sono impressionanti!

Disegni di Giorgio Romanelli.

Testi e contesti di Erminio Galluzzi.