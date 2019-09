“NOI, LA NATURA E LEONARDO” Sabato 28 settembre BAM rende omaggio a Leonardo da Vinci.

Un’intera giornata dedicata alla natura con eventi ed iniziative gratuiti

BAM – Biblioteca degli Alberi, il giardino botanico contemporaneo nel cuore di Milano progettato dalla Fondazione Riccardo Catella, e Aboca, a 500 anni dalla scomparsa di Leonardo da Vinci, offrono oggi un’intera giornata di incontri e divertimento dedicati al rapporto fra l’uomo e la natura con il Patrocinio di “Milano Leonardo 500”.

4 le attività che animeranno la giornata: da una lecture con Stefano Mancuso dedicata a “La botanica di Leonardo: per una nuova scienza tra arte e natura” (ore 11.00, Fondazione Riccardo Catella) ai laboratori artistici per bambini “Leonardo ne faceva di tutti i colori” (11.00/14.00/15.30/17.00, Parco BAM), dalla “Caccia al tesoro” (11.00-18.00, Parco BAM) per adulti e bambini alla “Passeggiata botanica da BAM all’Orto Botanico di Brera” –(14.00/14.15/14.30/14.45, ritrovo Fondazione Riccardo Catella) guidati da botanici

Tutti gli appuntamenti saranno ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti, previa iscrizione obbligatoria tramite il sito www.bam.milano.it.