Nel Village, all’interno del paddock, campi di atletica leggera e scherma Ciclisti e podisti nel weekend del Monza Eni Circuit Nella notte si correrà la Ganten 12H Cycling Marathon e domenica mattina la Ganten Monza21 Half Marathon

Una gara endurance in bicicletta e una maratona sulla pista del Monza Eni Circuit. Sabato 28 settembre è in programma all’Autodromo di Monza la quinta Ganten Monza 12H Cycling Marathon, una gara per gli appassionati dell’endurance cycling che impegnerà i ciclisti per ben 12 ore, dalle 19:30 di sabato all’alba del giorno successivo.

La novità di quest’anno sarà una non competitiva di 3 ore dedicata alle biciclette d’epoca e il primo raduno di bici storiche Colnago, organizzato in collaborazione con la ASD Ciclostoriche di Lombardia. Alla Ganten Monza 12H Cycling Marathon si potrà partecipare individualmente o in team composti da 2, 4, 8 atleti.

Domenica 29 settembre il circuito sarà impegnato dai podisti per la sedicesima edizione della Ganten Monza21 Half Marathon, una maratona su quattro distanze (30, 21, 10 e 5 km) con partenza alle 9:30. Tra gli iscritti numerosi Top Runner italiani. Saranno protagonisti della prova sui 10 km: Michele Fontana (CS Areonautica Militare), Samuele Dini (DK Runners), Martina Merlo (CS Areonautica Militare), Ludovica Cavalli (Trionfo Ligure) e Christine Santi (CS Esercito). Si cimenteranno nella 30 km Alessandro Giacobazzi e Francesco Bona del Centro Sportivo Areonautica Militare.

Nel fine settimana ci sarà spazio anche per l’iniziativa benefica “Zero Limiti”, incentrata sui temi dell’avvicinamento dei giovani e dell’inclusione delle persone diversamente abili al mondo dello sport. Nell’attività saranno coinvolti alcuni studenti del territorio in un percorso di alternanza scuola lavoro. Sabato 28 settembre, all’interno del Village nel paddock, saranno allestiti dei campi di atletica leggera e scherma dove alcuni atleti paralimpici coinvolgeranno i ragazzi nei loro allenamenti.

Possibilità di iscriversi in loco ai desk della segreteria organizzativa.