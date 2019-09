Trapianto organi, Tironi: per sensibilizzare nuove generazioni istituire “Giornata Annuale del Dono” nelle scuole Lombarde

Milano, 23 settembre 2019: “Gli interventi di trapianto di organi e tessuti sono spesso l’unica opzione terapeutica per garantire ai pazienti una maggiore aspettativa di vita. Sensibilizzare i cittadini su questo tema è di vitale importanza. Per questo, con la mozione che discuterò domani in Consiglio regionale assieme al collega Mauro Piazza, propongo alla giunta di istituire – in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e con il Coordinamento Regionale Trapianti – una specifica “Giornata Annuale del Dono” nelle scuole secondarie lombarde” afferma Simona Tironi, consigliere regionale della Lombardia e vice presidente della commissione Sanità. A detta dell’esponente azzurra si tratterebbe di “un progetto strutturato che coinvolge i volontari delle associazioni di settore affinché la “cultura del dono” possa essere recepita in maniera corretta dalle nuove generazioni. Gli ultimi dati – prosegue – indicano che negli ultimi 5 anni, in confronto con la media nazionale, la Lombardia contribuisce a oltre il 50% delle donazioni di tessuti e al 20% delle donazioni di organi. A riprova di ciò, nel 2018 sono stati eseguiti nella nostra regione oltre 4000 interventi. Ora, gli ultimi dati disponibili indicano che in Lombardia sono state registrate oltre 1 milione di dichiarazioni di volontà sulla donazione di organi e tessuti, in coerenza con un trend nazionale in crescita. Con questa “Giornata” – conclude Tironi – vogliamo partire dalle scuole per incrementare la conoscenza e la consapevolezza di questa importante pratica a partire dalle nuove generazioni”.

