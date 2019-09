Area B zero risultati per l’aria e caos deroghe. Sala ferma pure gli Euro 4 mentre arriva la crisi

Area B non ha prodotto alcun abbattimento delle polveri a Milano rispetto a fuori Area B. Questi sono i dati incontrovertibili di Arpa rilevati giorno per giorno dalle centraline.

Eppure il Comune si ostina ad applicarla e a spendere 13 milioni per le 180 telecamere.

Ma a Sala non basta impedire l’uso di altre 80.000 autovetture. Piace anche far perdere tempo a chi lavora.

Regna infatti la massima confusione sulle deroghe e sugli ingressi consentiti, poiché Milano applica regole diverse dalla Regione e non consente l’uso delle scatole nere.

Un normale cittadino come può immaginare e comprendere che in Lombardia vigono alcune regole e a Milano altre?

Poi sullo sfondo c’è una nuova crisi economica che arriva dalla Germania e si farà sentire anche in questa regione: come faranno con questi chiari di luna famiglie e imprese a spendere per auto e mezzi commerciali nuovi? Ma li guardano i dati sulle immatricolazioni in Europa e Italia i nostri amministratori?

Per questo chiediamo una deroga di almeno un anno ai nuovi divieti. E studiamo come ottenere uno stop ad Area B tramite ricorsi.