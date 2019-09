Municipio 4, Strano (F.I) “I clochard provenienti dall’Oasi hanno trovato una collocazione”

Oscar Strano fa un bilancio delle ultime attività svolte per il bene della comunità e, tra le tante, c’è una splendida notifica: “Rispetto a luglio/agosto le presenze soprattutto in orario serale al Parco Galli si sono notevolmente ridotte. I clochard che dimoravano all’Oasi in Lombroso sono stati quasi tutti ricollocati, a seguito delle numerose segnalazioni, in altre strutture di accoglienza. Resta Valentina, 60enne, che però non genera disturbi e che pare abbia scelto la panchina di via Zama come sua casa. Cercheremo di convincerla ad un’alternativa. “

I clochard cacciati dalle casette dell’Oasi avevano eletto le strade di quella zona come domicilio. Una conquista dovuta alla costanza e all’insistenza del consigliere. E avvicinandosi il freddo è davvero un’ottima notizia. Non è una colpa essere poveri. La povertà non è una categoria da abbandonare.

Strano annota ancora “È stata approvata prima della pausa estiva in Municipio 4 la delibera che impegna il Comune a spostare la fermata della 45 di via Zama/ angolo Piazza Cartagine. Solleciterò Granelli a dare risposta.

E, molto importante “Mariella Trifogli si sta occupando di raccogliere le firme per la petizione indirizzata al Sindaco Sala. La richiesta? Maggiore sicurezza sulla via Salomone, limitare la velocità dei mezzi, più segnaletica luminosa. Chi volesse sottoscriverla mi contatti. Organizzeremo anche dei banchetti in Piazza Ovidio e in Viale Ungheria.”