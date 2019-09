IL COTTO E IL CRUDO con Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo | al Teatro Manzoni dal 3 al 6 ottobre

Teatro Manzoni IL CABARET

EMILIO SOLFRIZZI ANTONIO STORNAIOLO

IL COTTO E IL CRUDO

scritto e diretto da Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo

Dal 3 al 6 ottobre

feriali ore 20,45 – domenica ore 15,30

Inizia la nuova stagione teatrale del Manzoni, ricca come non mai: prosa, cabaret, family, extra, spettacoli per ogni pubblico di ogni età.

L’inizio è scoppiettante con il duo comico pugliese che, con le affilate armi dell’ironia e della leggerezza, attraverso dialoghi serrati, fraseggi comici, esilaranti calembour, propone il meglio della comicità pugliese.

E proprio la Puglia, come regione, come territorio ricco di attrattive, ma soprattutto come luogo dell’anima dove ritrovarsi, è tra le protagoniste della messa in scena. I due racconteranno della profonda e positiva trasformazione negli ultimi anni di questa regione. Dalla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche allo sviluppo dell’industria cinematografica, fino ad arrivare al trionfo del turismo che ha fatto sì che sia tra le mete più ambite al mondo. Vanteranno con orgoglio questi risultati, con rimandi alla civiltà contadina ed ai ricordi d’infanzia.

BIGLIETTI

Prestige € 25,00 – Poltronissima € 23,00 – Poltrona € 18,00 – Under 26 anni € 18,00

