PARMA protagonista con INTERNATIONAL MUSIC FILM FESTIVAL dal 22 settembre

VII edizione di International Music Film Festival – Direttore Artistico: M° Riccardo J. Moretti

Una rete di eventi che esalta l’impegno di una intera città: Parma. Con l’’edizione di quest’anno del film festival, che si svolgerà dal 22 al 29 settembre 2019. Il centro e la periferia verranno illuminate da proiezioni, documentari, incontri, ampliando l’offerta delle manifestazioni in programma.

Non solo, quindi, la Casa della Musica (in P.le S. Francesco, 1 a Parma), che è la “sede” storica del del festival, ma anche la sala cinematografica del Cinema Astra e gli spazi del Cubo, polo creativo nato dalla riqualificazione dell’area industriale di via La Spezia 90 e che ora ospita diverse attività ed eventi.

Il lavoro di ricerca del Comitato scientifico è stato lungo e impegnativo, ma il risultato può con fierezza offrire produzioni di sempre maggiore qualità artistica che abbiano il presupposto di proporre una colonna sonora di rilevante qualità, senza dimenticare che lo scopo dell’iniziativa è portare all’attenzione del pubblico non solo produzioni cinematografiche di buon livello e di recente produzione, ma anche di sottolineare il valore della scrittura musicale per il cinema come elemento essenziale di poetica e di riuscita del film stesso. Il concorso è l’occasione per cineasti e produttori di presentare il proprio lavoro ad un pubblico vario e ad una qualificata giuria internazionale, creando anche contatti importanti fra produttori e distributori, registi e produttori.

Interessanti ed attuali le tematiche trattate in questa edizione: il dialogo tra le religioni e le diversità, le guerre ed i conflitti mondiali che hanno dato origine all’emigrazione. Indubbiamente motivi forti per una riflessione critica.

Il difficile dialogo tra le religioni, insieme a quello della guerra in Siria, viene trattato anche nel documentario “Motherfortress”, in cui monaci e monache di diversi continenti affrontano gli effetti della guerra in Siria dove l’ISIS si nasconde (in proiezione giovedì 26 settembre alle ore 18.45 alla Casa della Musica).La tematica della guerra viene affrontata anche nel film a tecnica mista “Ancora un giorno”, autobiografico e tratto dal capolavoro di RyszardKapuscinski, straordinario giornalista inviato in Angola durante la guerra del 1975 (24 settembre, ore 16.30, Casa della Musica); così pure “Terra bruciata” sul salvataggio degli ebrei napoletani, una piccola “Schindler’s list” del Sud Italia (23 settembre ore 21.00, Casa della Musica); “L’ordine delle cose” in cui il Governo italiano affronta una delle spine nel fianco delle frontiere europee: i viaggi illegali dalla Libia verso l’Italia (24 settembre, ore 20.30, Casa della Musica).

A fianco a queste drammatiche tematiche, di grande attualità, il festival presenta una quantità di produzioni legate al presupposto principale di questo festival: la musica. Un omaggio a Pere PubillCalaf, Peret per tutto il mondo, il re della rumba catalana al quale viene dedicato un documentario: “Milongueros, al Compas de Buenos Aires” sul tango argentino, un mix di musica e danza. La danza è un’altra categoria in concorso a questo festival e diverse produzioni competono per aggiudicarsi il relativo premio. Le produzioni che riguardano la danza e la maggior parte dei cortometraggi verranno proiettati al CUBO (via La Spezia 90) domenica 22 e mercoledì 25 settembre. Sempre al CUBO, sabato 28 settembre alle ore 16.30 il workshop del regista pluripremiato Alessandro Negrini sulla poetica del documentario e che presenterà uno dei suoi lavori dal titolo “Paradiso” insieme al videoclip del cantautore Lucio Matricardi.

Il festival rende omaggio ad un genio universale a 500 anni dalla sua scomparsa: Leonardo Da Vinci, con il film di Massimiliano FinazzerFlory “Essere Leonardo Da Vinci”, in collaborazione con RAI Cinema, che verrà proiettato al Cinema Astra venerdì 27 settembre alle ore 18.00, dopo la proiezione del film-documento “A Rose in Winter” (ore 15.00) che narra la storia di Edith Stein, che mette in luce l’interdipendenza tra le diverse religioni. Ad entrambe le proiezioni saranno presenti i registi: Massimiliano Finazzer Flory (in veste di regista ed attore) e Joshua Sinclair, regista di “A Rose in Winter”.

In programma un ricordo di due grandi attori recentemente scomparsi con il film “The Sonata”, ultimo lavoro di Rutger Hauer su un misterioso spartito che cela torbidi segreti e il cortometraggio “De Angelis” di Gioacchino Balistreri interpretato da Giulio Brogi.

Molti gli eventi collaterali di grande interesse culturale e innovativo di cui si possono conoscere i dettagli del programma su:

http://www.parmamusicfilmfestival.com

http://www.facebook.com/#!/parmamusicfilmfestival?fref=ts

I Partner del film festival sono: l’Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società; il Comune di Parma/Assessorato alla Cultura, Casa della Musica, MUP Editore, Premio Luigi Malerba, il Cubo.

Il festival gode del sostegno della FILM COMMISSION DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA.

L’inaugurazione del film festival si svolgerà al CUBO domenica 22 settembre, alle ore 17.30, con musica e buffet, aperitivo offerto a tutto il pubblico presente.

Da lunedì 23 a sabato 28 settembre si svolgeranno le proiezioni dei film in concorso, pomeriggio e sera, oltre agli eventi collaterali.

Le premiazioni si svolgeranno DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019 con i seguenti orari:

Ore 19.00 – Cerimonia di Premiazione per i film in nominations, decretati dalla giuria composta da Riccardo J. Moretti, Adriana Chiesa, FariborzKamkari, Paolo Dossena, Alan Bauman.

Seguiranno altri premi della giuria “Premio Malerba” alla migliore sceneggiatura di un cortometraggio; il “Premio MUP”, il premio della “ArtPopJury”.

La serata si concluderà con il consueto Diner Gala al Salone San Paolo del Circolo di Lettura di Parma che vedrà la partecipazione di ospiti ed invitati internazionali. La cena sarà a cura di Luciano Spigaroli ed aperta al pubblico (necessaria la prenotazione telefonando a 393 0935075).

L’ingresso a tutte le proiezioni ed eventi collaterali è gratuito.