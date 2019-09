Via Lorenteggio: “Diamo i Numeri” (video)

Tullio Trapasso: 02 è Milano 6 il Municipio 170 e 179 i civici 90 i milioni per la riqualifica… Questi i numeri del sopralluogo effettuato in via Lorenteggio, dove convivono l’abbandono di uno spazio (civico 170) ex carrozzeria e le vecchie e mal tenute case popolari del civico 179. 2 modi di costruzione del degrado diversi ma con 2 fattori comuni, la mala gestione dei beni pubblici e la sofferenza dei cittadini che si trovano a viverci in mezzo. @tulliotrapasso #CityReportEstate Musica di Frank Diamond Montaggio e video di Paolo Rusconi

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845