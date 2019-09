MILANO BIKE CITY 2019 Nove giorni di eventi dedicati al mondo della bicicletta tra divertimento, sport, salute, e sostenibilità.

Dal 14 al 22 Settembre 2019 torna per la seconda edizione Milano Bike City, il festival diffuso della bicicletta. Anche quest’anno verrà proposto un palinsesto ricco di appuntamenti dedicati sia agli appassionati sia a tutti quelli che vorrebbero conoscere meglio il mondo delle due ruote. L’obiettivo è quello di coinvolgere non solo i ciclisti ma anche coloro che sono al momento lontani dalla bici, per diffondere l’importanza di una mobilità più sostenibile che fa bene sia alla nostra salute che all’ambiente.

Infatti Milano Bike City si svolge in coincidenza con la European Mobility Week (16-22 Settembre), che per questa edizione ha come tema proprio il sostegno a pedoni e ciclisti, avendo identificato nell’andare a piedi e in bicicletta i modi migliori per muoversi in città.

Anche l’edizione 2019 di Milano Bike City vedrà l’assegnazione del premio della ciclabilità, che andrà a sostenere un progetto particolarmente meritevole per l’impatto che può avere sul miglioramento della mobilità urbana. Inoltre, durante il weekend conclusivo del festival, si svolgerà la Deejay 100, corsa ciclistica promossa da Radio Deejay caratterizzata da un percorso di 100 km che si snoda tra Milano e i comuni ad ovest della città. La gara è prevista per domenica 22 Settembre, con inaugurazione del villaggio a City Life già da sabato 21. Tutte le info sul sito deejay100.it.

Per conoscere tutti gli appuntamenti in programma, visita il sito ufficiale www.milanobikecity.it.