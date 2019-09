Stadio, Comazzi: Basta prese in giro. Spero dossier ai Consiglieri entro settembre

“Apprendiamo dai giornali che dei quattro progetti esaminati da Milan e Inter per la realizzazione del nuovo stadio ne sono rimasti in lizza solo due: questo senza che le società abbiano dato modo ai consiglieri comunali di visionarli tutti. Ora – stando a quanto trapelato – si starebbe pensando di mostrare alla città i due progetti rimasti in gara con una mostra o una “illustrazione digitale” da realizzare entro il 24 settembre. In termini di apertura alla città e condivisione, questo approccio sa di presa in giro” afferma Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia in Regione Lombardia. Secondo l’esponente di Fi “un percorso trasparente e rispettoso delle istituzioni sarebbe auspicabile, considerato che si parla non solo della realizzazione di un nuovo stadio, ma della trasformazione di una vasta area cittadina. Prima del 24 – prosegue l’azzurro – mi auguro che i consiglieri comunali possano quantomeno visionare il dossier e i rendering dei progetti. Quanto alla mostra – conclude -, parteciperò con piacere, ma preferisco di gran lunga quella dedicata al pittore Giorgio De Chirico a Palazzo Reale”.

